نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو وعروض مايسترو بيتزا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم فروع مطعم بيتزا مايسترو أشهر مطاعم البيتزا بالمملكة السعودية بتقديم منيو وعروض مايسترو بيتزا المميزة والتي تجمع أنواع مختلفة من البيتزا باختلاف حشواتها الشهية، وقد حقق مطعم مايسترو مكانة مميزة بين مطاعم المملكة العربية السعودية، وحاز على إعجاب الكثير من رواده ليكون الأفضل في تقديم البيتزا والمعجنات وغيرها من الحلويات والأطباق اللذيذة، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول ما يقدمه المطعم من أصناف، ومواعيد العمل به، وفروعه عليك متابعة قراءة السطور التالية.

منيو وعروض مايسترو بيتزا

تضم منيو مطعم مايسترو بيتزا العديد من الأقسام هي:

قائمة الأطباق الرئيسية

وجبة صدور الدجاج التي تم حشوها بالجبن الموتزاريلا ومضافاً إليه صلصة الريحان ومجموعة من شرائح البطاطس والطماطم المجففة بسعر 42 ريال.

وجبة اللحم الضاني مع بعض الخضروات الطازجة و حبات الطماطم الشيري اللذيذة بسعر 59 ريال.

وجبة فيليه اللحم المشوي مضافاً إليه صوص الترفيل الرائع والمشروم وسوفلايه البار ميزان اللذيذ بسعر 70 ريال.

قائمة البيتزات

بيتزا بافلو دجاج بسعر 11 ريال

بيتزا مارجيتا بسعر 11 ريال.

بيتزا الدجاج المشوي بسعر 11 ريال

بيتزا كرانشي 12 بسعر ريال

بيتزا ستيك بالجبنة بسعر 11 ريال.

بيتزا بيروني بسعر 11 ريال.

بيتزا ديناميت دجاج بسعر 11 ريال.

بيتزا عشاق اللحوم بسعر 11 ريال.

بيتزا خضار بسعر 11 ريال.

قائمة المقبلات

بطاطا ودجز بسعر 8 ريال.

ماك اند تشيز بسعر 8 ريال.

ودجز بالجبنة بسعر12 ريال.

أصابع موتزالريلا بسعر 15 ريال.

كاساديا تشيدر بسعر 19 ريال.

كاساديا باربكيو بسعر 19 ريال.

بركان الناتشور بسعر 19 ريال.

خبز بالجبن والثوم بسعر 15 ريال.

ودجز بالجنبة مع الهلابينو بسعر 12 ريال.

قطع دجاج بفالو بسعر 19 ريال.

قائمة الحلويات

تشوكو بيتزا السعر 18 ريال.

لافا السعر 9 ريال .

تشوروز السعر 13 ريال.

تشيز كيك بالتوت السعر 13 ريال.

لافا توينز السعر 16 ريال.

كالزون شيكولاتة السعر 16 ريال.

فروع مطعم مايسترو بيتزا

فرع مايسترو بيتزا بالمدينة المنورة على طريق محمد بن عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية

فرع مايسترو بيتزا بمدينة الرياض السعودية.

فرع مايسترو بيتزا بجازان على طريق الملك فهد.

مواعيد العمل بمطعم مايسترو بيتزا

يبدأ العمل بمطعم مايسترو في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وحتي الواحدة صباحاً.