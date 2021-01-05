عروض بندة اقوى عروض العام الجديد لن تجدها في اى مكان اخر

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عمر شويل - جدة عروض بندة، بنده يعد من أفضل المتاجر التي ذاع صيتها في المملكة العربية السعودية ويعرف بأنه يقوم بتقديم عروضاً على كافة المنتجات الغذائية، ولذلك فنحن سوف نذكر لكم في الآتي العروض الذي يقدمها بنده لمواطني المملكة. عروض بندة عروض بنده على المناديل زينة كلاسيك مناديل بلغ سعره 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 31.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زينة تربو مناديل بلغ سعره 31.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.50 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر زينة تريو مناديل مطبخ 2 رول بلغ سعرها 17.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 21.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بندة زينة مناديل مطبخ 3 رول بلغ سعرها 26.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 32.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زينة تربو مناديل تواليت 6 بكره بلغ سعره 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زينة مناديل تواليت بلغ سعرها 44.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بندة عروض بنده على المنتجات المختلفة بلغ سعر اللانشون البقري إلى 69.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 98.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر اللانشون البقري قطع لحم، بسطرمة بلغ 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 114.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر قشطة الدجاج إلى 119.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 159.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بندة الأسبوعية اضخم خصومات بندة بمناسبة بداية العام الجديد: بسطرما فاكيوم بلغ سعره 211.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 288.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بيف بيكون بلغ سعره 164.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 184.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كوردن بلو عادي حار بلغ سعره 38.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 44.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بندة في بداية العام الجديد تقدم أسواق بدة اقوى العروض و الخصومات السجق الشرقي بلغ سعره 36.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 41.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر أصابع الموزاريلا إلى 31.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر برجر اللحم بلغ 40.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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