نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده اليوم وتخفيضات على الحلويات والمخبوزات الطازجة وأيضا اللحوم هدية العام الجديد بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم بالمملكة، يعد هايبر بنده أو سوبر ماركت بنده من أهم وأكبر الأماكن بالمملكة، والذي تبلغ شهرته الآفاق في جميع أنحاء البلاد العربية، حيث تقدم أسواق هيبر بنده العديد والعديد من العروض المميزة لعملائه ولمواطني السعودية، يوجد لهذا الهايبر العديد من الفروع التي يوجد بها كل ما يحتاجه المنزل السعودي، و معروف بالعديد من عروض هايبر بندة الاسبوعية، و عروض بنده اليوم الخميس، و تخفيضات بنده القوية. عروض هايبر بنده على المخبوزات عروض بنده اليوم معمول بر/ عادي بالتمر حجم صغير بسعر 18.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض هايبر بنده كرواسان 10 حبات للعلبة، بسعر 11.95 ريال سعودي الجبن، كروسان سادة بسعر 7.95 ريال سعودي للعلبة،

عروض هايبر بندة جدة كرواسان زعتر بسعر 11.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع أصابع بقلاوة بالأوريو، وزن كيلو بسعر 59.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده كوكيز شوكولاتة، جوز الهند، قمر الدين، التمر، الزبيب والشوفان، 10 حبات وزن 60 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده اليوم جدة كيك إنجليزي بالجوز أو اللوز، أو بالفانيلا، وزن 250 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم كيك الغابة السوداء، السعر 34.95 ريال سعودي، للحبة.

عروض هايبر بنده جدة كروسان ميني بالشوكولاتة، 10 حبات 25 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو. تخفيضات بنده و عروض بنده اليوم على اللحوم عروض هيبر بنده كفتة بقري برازيلي، وزن كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع خروف جورجي، من 16 إلى 20 كيلو بسعر 999 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم الخميس خروف جورجي، بسعر 510 ريال سعودي نصف خروف.

عروض بنده لهذا الاسبوع كتف خروف نعيمي، بسعر 69.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بندة اليوم قطع خروف نعيمي بالعظم، وزن كيلو بسعر 69.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده اليوم لحم جمل بدون عظم، بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض هايبر بندة الاسبوعية نقانق بقري برازيلي، وزن كيلو بسعر 32.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده اليوم وتخفيضات على الحلويات والمخبوزات الطازجة وأيضا اللحوم هدية العام الجديد بجميع الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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