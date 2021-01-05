نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد عروض اكسايت السعودية الجوالات حتى 18 يناير 2021 مهرجان التكنولوجيا عروض الاجازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جديد عروض اكسايت السعودية الجوالات وأجهزة ابل ايفون، حيث يقدم متجر اكسايت السعودية أقوى عروض وتخفيضات على أسعار الجوالات في مهرجان التكنولوجيا والذي يستمر حتى 18 يناير 2021 المقبل، في فرصة مميزة لإختيار أفضل أنواع الهواتف المحمولة عالية المواصفات التقنية والجودة، وفي بداية العام الجديد تقدم العديد من متاجر السعودية أقوى العروض والتخفيضات على أسعار الالكترونيات في مهرجان عروض الالكترونيات من اكسايت السعودية، وتشتمل العروض على الجوالات في مهرجان عروض الاجازة في المملكة العربية السعودية وموسم التسوق عبر الإنترنت، وفيما يلي أقوى عروض اكسايت على الجوالات و ابل ايفون بأحدث الإصدارات الأكثر مبيعًا في المملكة السعودية.

جديد عروض اكسايت السعودية الجوالات

يقدم اكسايت أقوى عروض الهواتف المحمولة والتي تستمر حتى 11 يناير 2021، أو حتى نفاذ الكميات المتاحة:

عرض جوال ايفون iPhone 12 Pro Max يدعم شبكة الجيل الخامس، متوفر بـ 4 ألوان، متوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 5199 ريال سعودي، متوفر بذاكرة داخلية 256 جيجابايت بسعر 256 ريال سعودي.

عرض ايفون iPhone 12 Pro، يدعم شبكة الجيل الخامس، مزود بذاكرة داخلية 128 جيجابايت وشاشة 6.1 إنش، متوفر بـ 4 ألوان بسعر 4699 ريال سعودي.

عرض ايفون iPhone 11 Pro max متوفر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت وشاشة بحجم 6.5 إنش بسعر 4399 ريال سعودي بدلًا من 5259 ريال سعودي.

عرض ايفون iPhone 12 mini، يدعم شبكة الجيل الخامس، متوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 3449 بدلًا من 3549 ريال سعودي، متوفر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 3199 بدلًا من 3299 ريال سعودي، كما أنه متوفر بـ 4 ألوان.

عرض جوال هواوي Huawei Nova 7 SE، متوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وشاشة 6.5 إنش ، رام 8 جيجابايت، متوفر بـ 3 ألوان بسعر 1299 بدلًا من 1399 ريال سعودي.

عروض اكسايت أحدث عروض الجوالات

يقدم متجر اكسايت السعودية أقوى الخصومات على الجوالات بمختلف الأنواع حتى 18 يناير 2021:

عرض هاتف ايفون iPhone 12، يدعم الشبكة من الجيل الخامس، حجم الشاشة 6.1 إنش، متوفر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت 4 ألوان بسعر 3649 بدلًا من 3799 ريال سعودي، ومتوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت 4 ألوان بسعر 3949 بدلًا من 4049 ريال سعودي.

عرض هاتف ايفون iPhone 11 Pro Max، متوفر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت، يبلغ حجم الشاشة 6.5 إنش بسعر 4399 بدلًا من 5259 ريال سعودي.

عرض تابلت سامسونج SAMSUNG يدعم شبكة الجيل الرابع، متوفر بذاكرة داخلية 32 جيجابايت، حجم الشاشة 10.1 إنش، رام 2 جيجابايت، يدعم واي فاي، بسعر 819 بدلًا من 1099 ريال سعودي.

يشمل التقرير أجدد عروض اكسايت السعودية على الجوالات وأجهزة ابل ايفون المميزة بأحدث الإصدارات، ويقدم متجر اكسايت المزيد من عروض الإلكترونيات في مهرجان التكنولوجيا الذي يستمر حتى 18 يناير 2021 المقبل، وتشتمل العروض ايضًا على عروض الشاشات وخصومات الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى عروض اللابتوب والتابلت، والعديد من الإلكترونيات وعروض الألعاب المميزة، تابعونا لمعرفة المزيد حول عروض متاجر السعودية الموفرة والأجدد، حيث نوافيكم بكافة التفاصيل فور صدورها فيما يتعلق بأسعار الإلكترونيات والأجهزة المنزلية واللوحية وغيرها من مستلزمات الأجازة، في مهرجان عروض الأجازة من اكسايت بالمملكة العربية السعودية.