عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات واللاب توب خصم يصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في المملكة العربية السعودية لا يقتصر خدماتها على بيع الأدوات المكتبية ومستلزمات الكمبيوتر فقط، بل أنها تقوم بتقديم العديد من الخدمات الأخرى مثل طلبات الصيانة للأجهزة المختلفة وخدمات الحماية الشاملة أقوى عروض السعودية اليوم. عروض جرير الأسبوعية عروض جرير على أجهزة الكمبيوتر والتابلت: خصومات جرير اليوم بلغ سعر جهاز كمبيوتر هواوي 10 ميديا باد تي لوحي من الجيل الرابع 849 ريال سعودي بدلاً من سعر 949 ريال سعودي.

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تخفيضات مكتبة جرير

تنزيلات مكتبة جرير عروض جرير على مستلزمات أجهزة الكمبيوتر تخفيضات مكتبة جرير : عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر لينكسيس فيلوب عدد ثلاثة أجهزة وشبكة منزلية 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 2299 ريال سعودي.

بلغ سعر لينكسيس فيلوب عدد ثلاثة أجهزة وشبكة منزلية 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 2299 ريال سعودي. خصومات جرير بلغ سعر جهاز تايجر راوتر برودباند لاسلكي ايه 2699 ريال سعودي بدلاً من سعر 3619 ريال سعودي.

تخفيضات جرير بلغ سعر جهاز اتش تي سي هوب 5 جيجا بايت راوتر محمول من الجيل الخامس 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 3599 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز نتيجر نايت هاك اكس 10 شبكة منزلية 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 3069 ريال سعودي.

بلغ سعر دانالوك قفل الباب الذكي موز بواي فاي وبلوتوث 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 1249 ريال سعودي.

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