نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسايت السعودية عروض الشاشات وأقوى التخفيضات على الأجهزة المنزلية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسايت السعودية تقدم عروض وتخفيضات هائلة على الشاشات والأجهزة المنزلية بدءًا من 5 يناير وتظل سارية حتى 18 يناير او حتى نفاذ الكمية، هذا بالإضافة إلى المميزات التي تحصل عليها عند شرائك من اكسايت السعودية، فهناك خدمات توصيل وتركيب مجانًا لمنتجات محددة مثل الشاشات، بالإضافة إلى هدايا وقسائم شراء كهدايا إضافية إلى جانب الخصومات التي تصل إلى 51% من السعر الأصلي.

اكسايت السعودية عروض الشاشات

عروض العام الجديد 2021 في اكسايت السعودية تشمل عروض وخصومات حتى 51% على الشاشات، ومن أمثلة العروض:

شاشة LG UHD TV Smart Led، حجم 55 بوصة، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 2737 ريال سعودي.

شاشة LG TV Smart Led، بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 3832 ريال سعودي حجم 65 بوصة بالإضافة إلى مكبر صوت LG هدية إضافية.

شاشة Samsung Smart Led، حجم 65 بوصة، بسعر 3649 ريال سعودي بدلًا من 6570 ريال سعودي.

شاشة Samsung QLED Smart، حجم 55 بوصة، بسعر 3549 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي.

شاشة Wansa LED Smart، حجم 50 بوصة، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

شاشة Wansa LED Smart، حجم 55 بوصة، بسعر 1249 ريال سعودي 2199 ريال سعودي.

شاشة Wansa LED Smart، حجم 70 بوصة، بسعر 2450 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي.

عروض الثلاجات في اكسايت

عروض مستلزمات المنزل والثلاجات، الفريزرات تجدونها في كتالوج عروض اكسايت السعودية، ونعرضها لكم بالتفصيل فيما يلي:

ثلاجة 20.9 قدم من LG، باللون الفضي فقط بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 6239 ريال سعودي.

ثلاجة 14.5 قدم من Wansa، سعة 410 لتر، فقط بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 2189 ريال سعودي.

فريزر عمودي 8.9 قدم من Whirlpool، سعة 260 لتر، بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 4789 ريال سعودي.

عروض الدفايات في اكسايت السعودية

دفاية الهالوجين 2 شمعة من Wansa، بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 79 ريال سعودي.

دفاية الهالوجين 3 شمعات من Kumtel، بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 209 ريال سعودي.

دفاية الهالوجين 4 شمعات من Wansa، بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

دفاية الزيت 9 شفرات من Wansa، بسعر 209 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

قدمنا لكم أقوى عروض 2021 في اكسايت على جميع مستلزمات المنزل وأجهزته من شاشات، ثلاجات، دفايات، غسالات، ومجموعة متنوعة من أجهزة المنزل متوفرة بأسعار مغرية في اكسايت السعودية.