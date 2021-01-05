نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض المزرعة الشرقية من 6 يناير حتى 12 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض المزرعة الشرقية بأقوى الخصومات على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تتكون من جميع أنواع اللحوم مثل مكعبات لحم بقري في أعواد الشواء، وكفتة دجاج بالأسياخ جاهزة للشواء، وسجق بقري، وكفتة بقري للشواء، وسكالوب دجاج، ودجاج متبل بالعضم، ويتوفر أيضا جميع أنواع المشروبات مثل رد لبيل شاي أسود فرط، وليبتون شاي أسود، وليبتون العلامة الصفراء، وعلي كافيه 3 في قهوة كلاسيك سريعة التحضير، ونسكافيه ماي كب، ونسكافيه رد مج قهوة، وكريستال صلصة الحارة 3 أونصة، فرنشي صلصة أجنحة الدجاج، وفرنشي صلصة الشواء الأصلية، والذرة طرشي مشكل، وقودي مايونيز عادي، وهاينز كاتشاب الطماطم.

عروض المزرعة الشرقية

تحتوي عروض المزرعة على تخفيضات على جميع منتجاتها والتي تعد من أروع المنتجات التي يتوجه الناس لتسوق منها والتي تتكون من جميع أنواع الأجبان مثل جبنة حلوم بالزعتر، وسنبوره مرتديا بقري، ولبنة بالزعتر، ومش سعودي، وحمص بالطحينة، وسلطة زيتون أخضر مقطع، وشنكليس، وجبن بارميزان إيطالي، ويتوفر أيضا قرع أصفر، وجزر مستورد، وبرتقال أبو صرة، ومشروم وكركم، وطماطم شيري، ومشمش مجفف، والأصيل خلاص فاخر مكنوز، والأصيل تمر سكري مكنوز، وسيافا تمر حصري، ويوجد أيضا جميع أنواع المخبوزات مثل شابورة شيس زعتر، وبيتزا مارغريتا، والمزرعة كليجا، وفطيرة سبانخ بالجبن، وصحن معجنات صغيرة مشكل، وكروسان زعتر.

كوكا كولا شراب عادي 6.95 ريال.

شواية للرحلات قابلة للطهي 59.95 ريال.

امريكانا برجر بقري 19.50 ريال.

كرسي صغير قابل للطي مع حقيبة 24.95 ريال.

كرسي رحلات للاطفال قابل ببطي 19.95 ريال.

حافظة للرحلات 89.95 ريال.

ستي كب كوب للقهوة حتفظ للحرارة 19.95 ريال.

كوب ستالس للرحلات 24.95 ريال.

مشواة شيك للسمك 14.95 ريال.

اورينكس شواية فورية جاهزة 27.95 ريال.

اورينكس قوالب فحم 24.95 ريال.

رويال اوك فحم فوري 17.95 ريال.

اورينكس مشعل فحم 9.50 يال.

الحجاز فحم 10.95 ريال.

رويال اوك فحم فوري 29.95 ريال.