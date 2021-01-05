عروض هايبر بنده صحة وجمال بداية العام

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده صحة وجمال ، عروض هايبر بنده وبنده صحة وجمال ومجموعة كبيرة من مستحضرات التجميل، منظف ماء ميسيلار مزيل للمكياج غارنييه 400 مل بسعر 22.95 ريال بدلا من 31.95 ريال، غسول نيتروجينا 200 مل / ديب كلين 150 مل أو مناديل تنظيف الوجة هايدرو بوست 25 منديل بسعر 24.95 ريال، منظف للوجه إس تي آيفيس 200 مل بسعر 19.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، جيل الصبار لتنظيف الوجه هيمالايا 165 مل بسعر 22.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، مرطب يومي محسن البشرة بيبي غارنيية 40 / 50 مل بسعر 26.95 ريال، التوازن العشبي فير آند لوفلي 100 جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 22.95 ريال، غسول يومي كلين آند كلير 150 مل بسعر 19.95 ريال، كريم الليل / النهار بوندس ديرما 50 جرام بسعر 39.95 ريال بدلا من 68.95 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

عروض هايبر بنده صحة وجمال ، قناع هايدرا بومب غارنيية بسعر 9.95 ريال، قناع نيفيا بسعر 8.95 ريال بدلا من 11.95 ريال، قناع للوجه ماريون سبا (6/8/15/18/20 جرام) بسعر 21 ريال بدلا 27.90 ريال، مقشر منعش نيتروجينا سكين ديتوكس 150 مل / ماء مايسلر 400 مل بسعر 22.95 ريال، لوشن للجسم جونسون 400 مل بسعر 13.95 ريال، كريم ناعم جونسون 300 مل بسعر 17.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، جلى مرطب خفيف فازلين 450 مل بسعر 21.95 ريال.

تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية

صابون هيمالايا (6×125 جرام) بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.75 ريال، كريم مرطب دوف (4×135 جرام) بسعر 19.95 ريال بدلا من 28.50 ريال، صابون لوكس 170 جرام 5+1 بسعر 22.95 ريال بدلا من 28.50 ريال، صابون دورو ليدي 6×120 جرام بسعر 12.50 ريال بدلا من 17.50 ريال، بخاخ مزيل العرق ريكسونا 150 مل بسعر 9.95 ريال، بخاخ مزيل العرق أديداس 150 مل بسعر 10.95 ريال، رول أن مزيل العرق فا 50 مل / بخاخ 150 مل بسعر 8.95 ريال، جل الإستحمام لوف بيوتي أند بلانيت 400 مل بسعر 29.95 ريال بدلا من 48.95 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

صابون الإستحمام السائل مضاد للبكتيريا لايفبوي 500 مل بسعر 25.95 ريال، صابون سائل لليدين لايفبوي (200 / 250 مل) بسعر 8.95 ريال، سائل تنظيف اليدين لوكس 500 مل بسعر 14.95 ريال، صابون سائل لليدين فا 250 مل بسعر 8.50 ريال بدلا من 13.50 ريال، صابون الإستحمام مضاد للبكتريا ديتول 500 مل بسعر 26.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.