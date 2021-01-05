عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% لمدة 5 أيام ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تبدأ الخصومات الإضافية في المملكة العربية السعودية وخصومات 2021 الجديدة وأقوى الخصومات على الهواتف المحمولة والمنتجات الإلكترونية في مهرجان الخصومات الذي يبدأ في 24 ديسمبر 2020 وينتهي في 9 يناير 2021 أو عند نفاد الكمية، فقط عدد كبير في وقت محدود بجميع فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية وذلك إلي جانب الهدايا التي تقدم مع بعض المنتجات التي تقدمها اكسترا.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا تصل إلى 32٪ على المكيفات من اكسترا:

تخفيضات اكسترا كلاس برو، مكيف جداري، 18000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد، خصم 32٪، بسعر 1699 ريال سعودي بدلاً من 2499 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم ميديا أوليمبوس مكيف شباك، 17800 وحدة، بارد، خصم 27٪، بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا جري، مكيف جداري، 18100 وحدة، بارد، خصم 37٪، بسعر 2199 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال سعودي.

جنرال الكتريك، مكيف شباك 17600 وحدة تبريد، بارد، روتاري، خصم 35٪، بسعر 1169 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي.

كلاس برو، مكيف جداري، 22000 وحدة، بارد حار، خصم 28٪، بسعر 2299 ريال سعودي بدلاً من 3199 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية

تنزيلات اكسترا اليوم تصل الى 40% على التكيفات: