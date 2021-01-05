نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو العام الجديد 2021 تحطم الأسعار خصومات تصل ل 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو العام الجديد يناير 2021م، ساكو من ضمن المتاجر التي قامت بتقديم عروضاً بمناسبة عام 2021م، ومن المعرف أن ساكو تقوم بتقديم عروض تصل إلى 50% لتهنئة مواطني المملكة العربية السعودية، وفي الآتي سنذكر لكم العروض المقدمة من ساكو أقوى عروض السعودية. عروض ساكو 2021 خصومات ساكو بلغ سعر الخلاط اليدوي 550 واط إلى 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 117 ريال.

تخفيضات ساكو عصارة 500 واط بلغ سعرها 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 359 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية محضرة طعام 4 لتر 100 واط بلغ سعرها 399 ريال سعودي بلاً من سعر 499 ريال سعودي.

خلاط بسعة 1.75 لتر بلغ سعره 229 ريال سعودي بدلاً من سعر 359 ريال. أقوى عروض السعودية عروض ساكو الأسبوعية فرامة 450 واط بلغ سعره 149 ريال سعودي، بدلاً من سعر 185 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو فرامة مع وعاء غطاء بلغ سعره 119 ريال سعودي بدلاً من سعر 160 ريال سعودي.

فرامة 7.0 لتر 450 واط بلغ سعره 109 ريال سعودي بدلاً من سعر 160 ريال سعودي.

طقم تمارين رياضة 4×1 بلغ سعرها 139 ريال سعودي بدلاً من سعر 200 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأخيرة تنزيلات ساكو على بطانية بأكمام وجيب أمامي بلغ سعرها إلى 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال.

عروض ساكو الأسبوعية دفاية كهربائية 220 فولت بلغ سعرها 249 ريال سعودي، بدلاً من سعر 289 ريال سعودي.

خصومات ساكو ماكينة تنظيف ضغط عالي بلغ سعرها 399 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي.

عروض ساكو العام الجديد قلاية هوائية “لون أسود” بلغ سعرها 349 ريال سعودي بدلاً من سعر 745 ريال.

صانعة القهوة نسبريسو بلغ سعرها 1.989 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.199 ريال.

ماكينة قهوة رقمية بلغ سعرها 239 ريال سعودي بدلاً من سعر 299.75 ريال.

مكنسة كهربائية بلغ سعرها 89 ريال سعودي.

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