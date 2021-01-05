عروض جرير الأسبوعية على الجوال والأيفون والشاشات خصومات تصل ل 65%

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هاتف ابل ايفون 12 برو ماكس بسعة حجم 256 جيجا بايت بلغ سعره 5699 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 ميني بسعة حجم 256 جيجا بايت بلغ سعره 4049 ريال سعودي.

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