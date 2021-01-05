نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو ماركت الأسبوعية على الأطعمة المستوردة من جميع أنحاء العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت الأسبوعية نستعرضها معا وفي هذا الأسبوع توجد عروض خاصة على القهوة والشاي ومنها اوليند شاي سيلاني وزن 400 جم ب 12.50 ريال، بدلا من 15.50 ريال، نسكافية اسبريسو جولد انتاج بريطاني وزن 100 جم ب 32.50 ريال، نسكافية لاتية ب 22.50 ريال، كافية اسبريسو بوستيلو وزن 283 جم ب 32.95 ريال، دواليت كبسولات قهوة فورية ب 16.95 ريال، فولجيرس قهوة فرنسية 292 جم ب 30 ريال، كوبيكو بلانكا خليط قهوة كريمي ب 15 ريال، شاي بي جي تيبس ب 12.50 ريال.

عروض لولو ماركت الأسبوعية على الأطعمة المستوردة من جميع أنحاء العالم

شاي جنوب افريقيا عضوي بنكهة المريمية ب 12 ريال، كاريلا شاي الأعشاب بالياسمين ب 19.50 ريال، بدلامن 22.95 ريال، د لايف شاي بالأعشاب 24 كيس متنوع ب 8.25 ريال، خلطة قهوة القصيم ب 13.90 ريال، كلاسنو قهوة عربية غنية 200 جم ب 19.95 ريال، هاي تي شاي فرط ب 23.95 ريال، الجميل قهوة بن لقمتي 5 كيلو ب 59.90 ريال.

عروض لولو ماركت الأسبوعية على الأدوات المنزلية

توم سميث ترمس ستيل 2 لتر ب 69 ريال، بدلا من 99 ريال، ترمس تايجر لتر ب 99 ريال، بدلا من 120 ريال، طقم ترمس سيف حبتين ب 149 ريال، بدلا من 199 ريال، ماونتن كوب سيراميك مع غطاء 500 مل متنوع ب 12 ريال، بدلا من 20 ريال، بيرل نوار طقم قهوة تركي ب 69 ريال، باصرة صينية ستيل ب 20 ريال، بدلا من 32 ريال، بيرل نوار 12 كوب وحصن ب 42 ريال، بدلا من 62 ريال، كريستال درويس طقم 6 قطع ب 10 ريال، شيفلاين صحن تمر كريستال ستيل ب 20 ريال.

طريقة تحضير كرك بالزنجبيل من لولو ماركت

المقادير المطلوبة لتحضير كرك بالزنجبيل لشخص واحد نحتاج إلى نصف كوب من الحليب، ومثله من الماء، ربع ملعقة صغيرة من شاي ورق، السكر حسب الطلب، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج مبشور، هيل مطحون حبتين، بعد تحضير المكونات سنخلط في البداية الحليب والسكر معاً، ونضيف إليهم الماء ونرفع الخليط على النار، وبعد ذلك نضع باقي المكونات ويترك المزيج على نار هادئة لمدة 3 دقائق، يتم تصفية المشروب في النهاية ويسكب في كوب، ويعاد سكبه في كوب أخر، وتكرر العملية أكثر من مرة حتي يصبح رغوياً.