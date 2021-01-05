نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنك الخليج على قرض السيارات خصم يصل إلى 50 دينار كويتي ساري حتى نهاية ديسمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الخليج من البنوك العريقة في دولة الكويت، ويقدم خدماته المصرفية عبر 52 فرع، حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية من للشركات والأفراد، ومن أهم الخدمات التي يقدمها البنك لعملاؤه قروض السيارات، ومع بداية عام 2021، يقدم بنك الخليج بالتعاون مع كبرى شركات السيارات خصم خاص عند الحصول على قرض تمويل شراء سيارة لعملاء البنك ولغير العملاء أيضًا.

عرض بنك الخليج على قروض السيارة

يشمل العرض خصم مبلغ 500 دينار كويتي عند شراء سيارة من إحدى المعارض السابقة حتى يوم 31 يناير 2021م.

وهذا العرض ساري لدى وكلاء السيارات التالية:

هيونداي

ألفا روميو

دودج

فيات

تويوتا

لينكون

كيا

بي إم دبليو

رنج روفر

جنسيس

ميني كوبر

نيسان

لكزس

انفنيتي

فورد

شروط الحصول على تمويل السيارة من بنك الخليج

ومن شروط الحصول على قرض السيارة والتي يجب أن يوافق عليها العميل قبل الحصول على القرض:

يجب أن يبلغ العميل البنك بجميع مصادر دخله.

يجب أن يبلغ العميل البنك عند تغيير جهة عمله أو تقاعده من عمله.

أن يوافق العميل على أن تكون كل الأموال أو المعادن الثمينة أو أي حقوق يتم إيداعها لدى بنك الخليج هي ضمانات لدى البنك لضمان حقه في السداد.

يجب أن يلتزم العميل باستكمال كافة البيانات وأية مستندات مطلوبة للحصول على تمويل السيارة من بنك الخليج.

الاستعلام عن عروض تمويل السيارة من بنك الخليج

يتم الاستعلام عن التمويل والعروض من خلال الموظفين المسئولين عن المبيعات لدى الوكلاء، على الأرقام التالية: