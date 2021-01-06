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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلة عروض العثيم اليوم متعة التسوق وعروض لا تنتهي في المقال التالي
عمر شويل - جدة مجلة عروض العثيم اليوم متعة التسوق وشراء المقاضي الشهرية والأسبوعية بأقل الأسعار ونبدأ العروض على المخبوزات والحلويات وعروض ال 50% بقلاوة حجاب بالقشطة ب 22.50 ريال، بدلا من 45 ريال، معجنات مشكلة ب 29.95 ريال، بدلا من 35.95 ريال، تورتة حجم وسط نصفين ب 34.95 ريالن بدلا من 39.95 ريال، الدوناتس اللذيذ 4 حبات منه نكهات مختلفة ب 6.50 ريال، تورتة صغيرة الحجم ب 19.95 ريال،كيلو من المعجنات منوع ب 29.95 ريال.
مجلة عروض العثيم اليوم متعة التسوق وعروض لا تنتهي
لمحبي معمول التمر 3 حبات من زود ب 14.95 ريال، زود كرواسون شوكولاتة 5 حبات + 1 مجاناً ب 4.95 ريال، اساور عادي بالسمسم وزن 450 جم العلبة ب 9.95 ريال.
مجلة عروض العثيم اليوم المخللات والأجبان
كيلو من زبد بلوك ب 7.95 ريال اماراتي، كيلو لانشون أمريكانا ديك رومي مدخن ب 68.95 ريال، زيتون اخضر مفرغ ب 14.95 ريال، حلاوة شعر جستنية سادة ب 13.95 ريال، مرتديلا بقري ب 22.95 ريال، جبن فيكتو الكيلو ب 9.95 ريال، جبن براميلي انتاج تشيزا لاند ب 21.95 ريال، ليمون مجفف أسود اللون ب 17.95 ريال.
مجلة عروض العثيم اليوم على المعلبات
باكنج باودر الرياض 6 حبات ب 11.75 ريال، فانيليا الرياض حلويات 6 حبات ب 7.50 ريال، كب كيك هالى شوكولاتة 24 حبة منوع ب 9.95 ريال، تونة جنتل 3 حبات ب 14.95 ريال، كريم كاراميل رياض فود 12 حبة ب 20.95 ريال، حلو بقر هالى 200 جم ب 2.95 ريال، سكر ابو فهد 10 كجم ب 23.95 ريال، 33.95 ريال، منعم ومعطر ملابس ركس منوع 2 لتر ب 6.95 ريال مبيض ملابس ركس 3.78 لتر ب 8.95 ريال بدلا من 12.50 ريال.
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