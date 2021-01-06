نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية على اللحوم والمنتجات الغذائية خصومات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية أفضل الخصومات المقدمة من العثيم من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وبمناسبة دخول سنة 2021م على مواطني المملكة العربية السعودية قام العثيم بتقديم تخفيضات تصل إلى 50% على المنتجات المختلفة وفي هذا المقال سنذكر لكم أبرز هذه العروض. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على اللحوم: تخفيضات العثيم بلغ سعر لحم غنم روماني بالعظم إلى 39.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم لحم عجل بلدي بالعظم بلغ سعره 34.95 ريال سعودي.

لم حاشي بالعظم بلغ سعره 25.95 ريال سعودي.

لحم رفيدي بالعظم بلغ سعره 49.95 ريال سعودي.

لحم خروف بربري بالعظم بلغ سعره 48.95 ريال سعودي. أقوى عروض السعودية عروض العثيم الأسبوعية لحم حاشي طازج بدون عظم بلغ سعره 35.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم لحم عجل بلدي بدون عظمي بلغ 44.95 ريال سعودي.

لحم غنم سواكني بالعظم بلغ سعره 42.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأخيرة تنزيلات العثيم على المنتجات المختلفة: عروض العثيم الأسبوعية كرواسون جبن رومي بلغ سعره 6.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال

خصومات العثيم زود باوند كيك فانيليا بلغ سعره 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 19.90 ريال.

تنزيلات العثيم حلويات شرقية مشكلة كبيرة بلغ سعرها 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.95 ريال سعودي.

مافن كوكيز ديلوكس بلغ سعرها 13.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 24.95 ريال سعودي.

سعر الحجم الكبير منها بلغ 23.95 ريال سعودي بدلا ًمن سعر 39.95 ريال سعودي. عروض العثيم الاثنين تخفيضات العثيم بلغ سعر كليجا وسط إلى 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 10.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم زود بسكويت بالتمر بلغ سعره 14.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 19.50 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو البطاطس إلى 2.95 ريال سعودي.

تين صندوق بلغ سعره 11.95 ريال سعودي.

سعر التفاح الأصفر بلغ 6.45 ريال سعودي.

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