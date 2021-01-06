عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 80 % أقوى الخصومات للعام الجديد 2021

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية بنده من أفضل المتاجر التي تقوم ببيع المنتجات الغذائية وبأرخص سعر في المملكة العربية السعودية، ولذلك فإنه يقوم بتقديم عروضاً باستمرار على كافة منتجاته وفي هذا المقال سنذكر لكم أهم هذه العروض من أجل الاستفادة منها وتلبية احتياجات المنزل. عروض بنده الأسبوعية تنزيلات بنده على المنتجات الغذائية المختلفة: خصومات بنده سعر شرائح بيضاء برايد 10 حبات بلغ 17.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 26.25 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم بلغ سعر جبنة موزاريلا مبشورة إلى 26.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 43.80 ريال سعودي.

تنزيلات بنده جبنة شيدر مطبوخة بلغ سعره 27.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 42.35 ريال سعودي.

كيكة ماكين بلغ سعرها 68.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 104.85 ريال سعودي.

رقائق عجين الفيلو رقيقة بلغ سعرها 11.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 23.90 ريال سعودي.

سبرينج رول سويتز بلغ سعره 5.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال.

برجر بقري أو دجاج حلواني بلغ سعره 59.90 ريال سعودي بدلاً من سعر 89.85 ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية خصومات بنده على دجاج مسحب رول عادل بلغ سعره 44.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 74.85 ريال سعودي.

عروض بنده الاسبوعية بطاطس مقلية ديل مونتي بلغ سعره 8.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال.

تخفيضات بنده قشطة حلى فولدن بلغ سعرها 15.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 14.75 ريال سعودي.

حليب مكثف محلي رويال بلغ سعره 15.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال.

كورن فليكس كلوفز بلغ سعره 26.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 55 ريال.

عصير فواكه سموذي بلغ سعره 9.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.50 ريال سعودي.

ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال.

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