نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض اكسترا 2021 على الشاشات والجوال تحطيم الأسعار تخفيضات خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية متجر اكسترا من أفضل المتاجر التي يجب أن يذكر عند البحث عن متجر لبيع الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية بشكل عام، كما أن مواطني المملكة العربية السعودية ينتظرون هذه العروض من أجل الاستفادة منها وفي هذا المقال سوف نتناول معكم العروض المقدمة من اكسترا. عروض اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا 2021م على الشاشات: عروض اكسترا اليوم بلغ سعر شاشة كلا برو 32 بوصة إلى 449 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال.

خصومات اكسترا شاشة كلا برو 49 بوصة بلغ سعرها 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1499 ريال.

تنزيلات اكسترا كلاس برو شاشة 42 بوصة بلغ سعرها 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال.

شاشة شارب تلفزيون 32 بوصة بلغ سعرها 529 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 40 بوصة بلغ سعرها 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال.

توشيبا تلفزيون 32 بوصة بلغ سعرها 479 ريال سعودي بدلاً من سعر 649 ريال. تخفيضات اكسترا الأخيرة خصومات اكسترا اليوم على تي سي ال تلفزيون 32 بوصة بلغ سعره 549 ريال سعودي بدلاً من سعر 689 ريال سعودي.

عروض اكسترا الاسبوعية شاشة ال جي تلفزيون 55 بوصة بلغ سعرها 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي.

ال جي 50 بوصة بلغ سعرها 2099 ريال سعودي بدلاً من سعر 3599 ريال سعودي.

خصومات اكسترا شاشة كلاس برو 40 بوصة بلغ سعرها 649 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.

شارب تلفزيون 50 بوصة بلغ سعرها 1699 ريال سعودي بدلاً من سعر 2499 ريال.

توشيبا تلفزيون 43 بوصة بلغ سعرها 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1799 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل عروض اكسترا 2021 على الشاشات والجوال تحطيم الأسعار تخفيضات خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.