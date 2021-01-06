عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 60 % تسوق الآن تنزيلات 2021

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الموجودة في المملكة العربية السعودية بطرح إمكانية جديدة للشراء وهي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهم على شبكة الأنترنت، وذلك حتى لا يكون العملاء مجبرين على النزول وتعرض صحتهم للخطر بسبب فيروس كورونا. عروض بنده الأسبوعية عروض بنده على قسم المعلبات: تخفيضات بنده بلغ سعر علبة قشطة التاج 100 جرام 23.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 31.50 ريال سعودي.

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بلغ سعر علبة حليب مكثف محلي رويال شيف 390 جرام 3+1 مجاناً 15.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده بلغ سعر كيلو نقانق بقري برازيلي 32.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو برجر بقري برازيلي 32.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو فخذ خروف استرالي بدون عظم 48.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 54.95 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو فخذ خروف بالعظم 36 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال سعودي.

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