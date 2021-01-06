نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوفر عروض مكتبة جرير السعودية لشهر يناير 2021 عروض الإلكترونيات من جرير الموفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوفر عروض مكتبة جرير السعودية على أسعار الإلكترونيات، تقدم جرير السعودية المختصة بعرض مختلف أنواع الإلكترونيات والجوالات والشاشات والأجهزة، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية مثل أجهزة التابلت واللابتوب، وتتضمن عروض جرير السعودية أيضًا لهذا الشهر عروض ابل ايباد بأسعار منافسة ومواصفات عالية الجودة وكفاءة مذهلة، ويمكنكم الإختيار من صور عروض جرير ما يتناسب مع إحتياجاتكم، حيث نوافيكم بتقرير شامل حول عروض الإلكترونيات من جرير بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مكتبة جرير أفضل عروض الأسعار، وأقوى الخصومات والتخفيضات على أسعار مختلف أنواع المنتجات وذلك ضمن عروض بداية العام، وفيما يلي اوفر عروض مكتبة جرير السعودية.

اوفر عروض مكتبة جرير السعودية على الالكترونيات

تقدم مكتبة جرير أقوى عروض الإلكترونيات، وتتضمن العروض أجهزة اللابتوب والكمبيوتر المعدل بمعالج مذهل يساعدك على قضاء وقت ممتع أثناء اللعب، وفيما يلي أقوى عروض جرير السعودية على أجهزة اللابتوب للألعاب:

وحدة نظام عالية المواصفات System Unit من Acer TC-895 مزودة بـ كارت شاشة Intel Core i7-10700 بمعالج 2.9 GHz Processor، وتحتوي على رام 16 جيجابايت، ويبلغ حجم القرص الصلب 256 جيجابايت SSD/2 TB HDD، كما أنها مزودة بـ 5GB NVIDIA GeForce GTX 1660 Super، وذلك بسعر 5199 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط لمدة 24 شهر بقسط شهري 296.69 ريال سعودي.

عرض لابتوب Predator Helios 300 PH315-53، يعمل بمعالج Intel Core i7-10750H Processor 2.60 GHz، كما أنه مزود بـ 6GB NVIDIA GeForce RTX 2060 كارت شاشة، يبلغ حجم الشاشة 15.6 بوصة Acer ComlyView LED-LCD 144Hz Display، مزود بـ رام 16 جيجابايت، ويبلغ حجم القرص الصلب 256 جيجابايت SSD/1 TB HDD بسعر 7349 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط على 24 شهر بقسط شهري 439.38 ريال سعودي.

عرض وحدة النظام Predator Orion 3000 PO3-620، مزودة بـ معالج Intel Core i7-10700 Processor 2.9 GHz، كما أنها تحتوي على 8GB NVIDIA GeForce RTX 2060 Super، وهي مزودة برامات 32 جيجابايت، والقرص الصلب 256 GB SSD/2 TB HDD، وتعمل بنظام ويندوز 10 بسعر 7399 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط لمدة 24 شهر بقسط شهري 422.24 ريال سعودي.

جرير اللابتوب أقوى الخصومات

عرض لابتوب Surface Go 2 من Microsoft Surface مزود بـ معالج Intel Pentium Gold 4425Y 1.7GHz، كما أنه يعمل بنظام ويندوز 10، مزود برامات 4 جيجابايت، وتبلغ مساحة القرص الصلب 64 GB، الشاشة 10.61 FHD-IPS LED، مزود بمنفذ USB-C/Surface Connect Port، وكارت شاشة من نوع Intel GMA HD بسعر 1949 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط حتى 24 شهر بقسط شهري قيمته 111.22 ريال سعودي.

عرض لابتوب Surface Go 2 بنفس المواصفات السابقة بإختلاف حجم الرامات 8 جيجابايت وحجم القرص الصلب 128 جيجابايت M.2 SSD بسعر 2599 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط بققسط شهري قيمته 148.32 ريال سعودي.

عرض لابتوب Surface Pro X من Microsoft Surface يعمل بنظام ويندوز 10، يعمل بمعالج Microsoft SQ 1 Professor، يبلغ حجم الشاشة 13 بوصة تعمل بتقنية Pixel Sense Touch Display، مزود بمنفذ USB-C وكارت شاشة Microsoft SQ1 Adreno 685 مزود بـ رام 8 جيجابايت وحجم القرص الصلب 128 جيجابايت SSD بسعر 4599 ريال سعودي، وإمكانية التقسيط بقسط شهري 262.45 ريال سعودي على 24 شهر.

عروض جرير الالكترونيات

عرض لاب توب الغد من ASUS ZenBook Duo المميز من جرير السعودية، مزود بـ معالج Intel Core i7-10510U 1.8 GHz، ورام 16 جيجابايت، ويبلغ حجم القرص الصلب 1 TB PCle NVMe M.2 SDD، حجم الشاشة 14 إنش تعمل بتقنية FHD-LED Anti-glare Display، كما أنه مزود بكارت شاشة 2 GB NVIDIA GeForce MX250 بسعر 7599 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط حتى 24 شهر بقسط شهري قيمته 433.65 ريال سعودي.

لابتوب أسوس زينبوك Asus ZenBook 14 UX425EA، مزود بمعالج Intel Core i5-1135G7، ورام 16 جيجابايت، بالإضافة إلى قرص صلب 512 GB PCle NVMe M.2 SSD، كما أنه مزود بشاشة 14 إنش تعمل بتقنية FHD-LED، وكارت شاشة Intel Iris Xe Graphics بسعر 3849 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط 24 شهر بقسط شهري قيمته 219.65 ريال سعودي.

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