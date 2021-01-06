نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاسبوعية من 6 يناير حتي 12 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي عروض أسواق العثيم علي خصومات هائلة على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع اللحوم مثل لحم غنم روماني بالعضم، ولحم غنم سواكني بالعضم، ولحم عجل بلدي بالعضم، ولحم رفيدي بالعضم، ولحم حاشي بالعضم، ولحم حاشي طازج دون العضم، ولحم خروف بقري بالعضم، ويوجد أيضا الحلويات مثل بقلاوة حجاب بالقشطة، تورتة نسفين وسط، ومعجنات مشكلة، وتورتة صغير مدور، وكريم دونات شكولاتة، وبيتي فور مشكل ديلوكس، وكوكيز الشكولاتة ديلوكس، وبسبوسة بالمكسرات ديلوكس، زود معمول بالتمر، وزود كرواسون شكولاتة، وأساور عادي بالسمسم، وشكولاتة جالكسي حليب ناعمة، وشكولاتة أم اند امز مينيز، وماكفيتز كريمة شكولاته وفانيلا،ويوجد غير ذلك من المنتجات الاخري.

عروض العثيم الاسبوعية

تشمل عروض العثيم أقوى الخصومات والتخفيضات الأسبوعية علي جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع المنظفات وأدوات العناية بالشعر والبشرة مثل ملين داوني نسيم الوادي، وحفائظ فاين ماكسي، وصابون صحون فيري ليمون، ومزيل بقع كلوركس عادي، ومفارش سفرة كلوب سانيتا كبير، وصابون برسيل أزرق، جل برسيل للغسالات أزرق، ومطهر داك ورد، وشامبو عباية برسيل، وملين كمفورت مركز أوركيد ومسك، وصابون لوكس صن لايت ليمون، ونظف جل للأسطح كريم ليمون، وصابون اومو أزرق، وسائل حمام لوكس، وشامبو دوف للتساقط، ومزيل عرق إكس جولد فريش، وفرشاة سينجال فيرتيكال إكسبرت، وجلي فازلين أصلي، ومعجون أسنان كلوس اب منثول.

صابون اريال ازرق مركز كيس 37.95 ريال.

جبن بوك كاسات كريم 33.95 ريال.

تونة جرين فارمز خفيف قطع 11.95 ريال.

ارز باب الهند 69.95 ريال.

لحم عجل بلدي بدون عضم 39.95 ريال.

وزيت شمس دوار الشمس 22.95 ريال.

وحليب انكور بودرة كيس 47.95 ريال.

ودجاج دو مجمد 114.95 ريال.

لحم خروف بربري بالعضم 47.95 ريال.

لحم غنم روماني بالعضم 37.95 ريال.

لحم غنم سواكني بالعضم 42.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعضم 33.95 ريال.

لحم رفيدي بالعضم 48.95 ريال.



فلفل بلرد اخضر 3.95 ريال.

فلفل حار اخضر3.95 ريال.

بطاطس 2.95 ريال.

خس لولو بيوندي علبة 4.95 ريال.

ثوم شبك 2.45 ريال.

جزر مستورد 4.25 ريال.

تمر عجوة المدينة علبة 35.95 ريال.

عنب احمر كبير 7.95 ريال.

فراولة علبة 2.95 ريال.

زود معمول بالتمر 14.95 ريال.

زود كرواسون شكولاتة 4.95 ريال.

اساور عادي بالسمسم 9.95 ريال.

بيتي فور مشكل ديلوكس 14.95 ريال.

كوكيز الشكولاته ديلوكس 29.95 ريال.

بسبوسة بالمكسرات 19.95 ريال.

تورتة صغير مدور 19.95 ريال.

معجنات مشكلة 29.95 ريال.

جبن رومي مصري تشيزا 27.95 ريال.

جبن تشيزا لاند براميلي 21.95 ريال.

حلاوة هالي شعر 13.25 ريال.

جبن الزهار فيتا 18.95 ريال.

جبن جرين لاند بالقشطة 14.50 ريال.

جبن دومتي دبل كريم 12.50 ريال.

لانشون امريكانا ديك رومي مدخن 68.95 ريال.

زبدة امارتي بلوك 7.95 ريال.

ملح مجدي ليمون 2.75 ريال.

كمون مجدي ناعم 3.95 ريال.

كزيرة مجدي ناعمة 2.75 ريال.

لوز مقشر حبة كاملة 56.95 ريال.

لوز اصابع 56.95 ريال.

فاصوليا بيضاء صغير 11.50 ريال.

مبيض ملابس ركس 8.95 ريال.

منعم ومعطر ملابس ركس منوع 6.95 ريال.

حليب هالي بودرة 33.95 ريال.

صلصة طماطم هالي 7.50 ريال.

جبنة كريمة هالي 9.95 ريال.

جبن زدني كريم 17.50 ريال.

دجاج لي بون مجمد 117.95 ريال.

كب كيك هالي شكولاتة 9.95 ريال.

ارز جودان مزة 24.95 ريال.

مناديل شير حريري 19.95 ريال.

بطاط هالي شرائح 12.25 ريال.

طحينة فيكتو سائلة 12.95 ريال.

قهوة هالي 29.95 ريال.

قشطة هالي 1.75 ريال.

زيت زيتون عافية بكر عضوي 19.95 ريال.

زيت العربي نباتي بلاستيك 23.95 ريال.

زيت عافية الشمس 26.95 ريال.

زيت عافية ذرة 30.95 ريال.

مياة فيكتو 4.95 ريال.

حليب فيكتو مكثف محلي 3.95 ريال.

زيت فيكتو للقلي 8.95 ريال.

صدور دجاج لاتينا طريه 45.95 ريال.