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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض بنده هايبر بنده لهذا الأسبوع بالسعودية عروض ال 5 وال 10 وال 15 ريال في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل عروض بنده هايبر بنده لهذا الأسبوع بالسعودية وأقوي عروض التوفير مع بداية عام 2021 ونبدأها ب 250 جم من الحم الكولومبي ب 5 ريال، 2 كيلو من الزبادي الطازج كامل الدسم أو المنزوع نادك ب 10 ريال، 3 حبات تونا تريفا ب 10 ريال، 4 حبات من مكرونة إيطالي ب 400 جم ب 10 ريال، 2 عبوة من زيت العربي وزن 1 لتر ونص ب 20 ريال، كيلو من الكمثري البناني ب 5 ريال، تمر محلي ب 5 ريال، سكري مفتل محلى مزارع النخيل 900 جم ب 20 ريال، مفروم بقري كولومبي قليل الشحم ب 15 ريال.
أفضل عروض بنده هايبر بنده لهذا الأسبوع بالسعودية
عروض بنده هايبر بنده على الدواجن تشمل 450 جم من أفخاد الدجاج ب 5 ريال، 450 جم من كبد الدجاج التنمية ب 2 ريال، دجاج طازج وزن 1000 جم ب 10 ريال، 18 حبة من بيض السمان أسترا ب 10 ريال، قوانص دجاج التنمية ب 5 ريال، قلوب دجاج ب 5 ريال، صدور دجاج منزوعة العظم ب 15 ريال، كيلو من السردين ب 5 ريال، 800 جم من سمك القاروص ب 20 ريال.
عروض بنده هايبر بنده على الأجبان
جبن الفراودة 250 جم ب 5 ريال، جبن عمارة إسكندراني 500 جم ب 5 جنيه، شبيه قشطة الطيب الطازجة وزن 250 جم ب 5 ريال، مخلل فلفل طيبة وزن 250 جم ب 5 ريال، طحينة بلدي سمراء اللؤلؤة ب 20 ريال، زيتون مشوي 250 جم ب 10 ريال، 250 جم من جبنة قشقوان سولى ب 10 ريال، لبنة هجدو الكيلو ب 15 ريال، جبنة فرسانا الكيلو ب 25 ريال.
عروض بنده هايبر بنده على الفطور
6 حبات فطيرة بالجبنة لوزين ب 5 ريال، كروسان سفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو 5 حبات ب 5 ريال، عبوة من كيك طبقات امريكانا مانشي 12 حبة ب 5 ريال، عبوة من كيك الكأس بافانيلا نحول ب 5 ريال، 4 كيس شابورة بالزعتر قراميش 24 حبة ب 5 ريال، 2 كيس برجر كبير بالسمسم هرفي 6 حبات ب 5 ريال، معمول بدون سكر ب 10 ريال.
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