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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نستو اليوم مهرجان التسوق وأقوي التخفيضات على السلع المنزلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض نستو اليوم مهرجان التسوق وأقوي عروض عام 2021 وتشمل 2.9 لتر من زيت عافية ب 22.95 ريال، 2.25 كيلو جرام من الحليب المجفف نازلين ب 39.95 ريال، 150 مل من كريم دوف لترطيب البشرة ب 7.95 ريال، كرتونة كاملة من حليب المراعي كامل الدسم ب 38.95 ريال، جوز هند القطعة ب 1.95 ريال، 7 كيلو من برسيل الصابون ب 46.95 ريال، فقية دجاج مجمد 10 حبات وزن 500 جم ب 65.95 ريال، فيري سائل غسيل أطباق بالليمون 1 لتر ب 9.95 ريال، كيلو زيتون اسود اسباني ب 14.95 ريال، جبن فيتا للكيلو ب 10.95 ريال.
عروض نستو اليوم مهرجان التسوق وأقوي التخفيضات على السلع المنزلية
نستو كيكة الغابة لونها أبيض صغيرة الحجم ب 12.95 ريال، بدلا من 26.95 ريال هذا العرض مستمر لمدة 4 أيأم فقط، كيلو من الدجاج والأرز ب 15.95 ريال، نستو بسبوسة عادي ب 14.95 ريال، نستو دونات الشوكولاته 4 قطع ب 6.95 ريالن نستو بيتزا دجاج صغيرة الحجم ب 4.95 ريال، دجاج برياني ب 11.95 ريال، كيلو كبدة لحم ب 20.90 ريال، لحم باكستاني عظم ب 24.95 ريال.
عروض نستو اليوم على المسليات
كيلو من بذور دوار الشمس ب 10.95 ريال، كيلو من الفستق الجامبو المملح ب 54.95 ريال، لوزينو شوكولاته للكيلو ب 21.95 ريال، كيلو فلفل أسود كامل ب 24.95 ريال، كيلو فول سوداني ب 10.95 ريال، كيلو من صفوة تمر ب 19.95 ريال، كيلو من المكسرات المشكلة ب 34.95 ريال.
عروض نستو اليوم على الشاي والقهوة
200 جم من شاي الربيع ب 5.95 ريال، نسكافية كلاسيك 200 جم ب 16.95 ريال، نستلة مبيض قهوة كريمي ب 9.95 ريال، الكبوس شاي 100 جم ب 11.95 ريال، على كافية قهوة ب 24.95 ريال، ماكس ويل قهوة 326 جم ب 18.95 ريال، السعودية حليب مبخر ب 9.95 ريال، بوني حليب مبخر كامل ب 12.95 ريال.
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