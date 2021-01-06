تخفيضات جرير للعام الجديد وأسعار مخفضة تنافسية على أجهزة ايباد وايماك والحاسوبات المحمولة واللوحية من مختلف الماركات الشهيرة

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات، وأحدث الهواتف الذكية من مكتبات جرير بالسعودية؛ تعتبر jarir bookstore مكتبة جرير من أشهر وأقدم الأماكن في السعودية وتم إنشاء مكتبة جرير عام 1974 ميلاديًا بالسعودية، وكانت من أصغر المكتبات في بدايتها وكان هذا في فترة الثمانينيات، حيث تم افتتاح فرع مكتبات جرير آخر لها في الرياض بالمملكة العربية السعودية أما في التسعينات كانت وصلت مكتبات جرير لتأخذ الشهرة الكبيرة، وأصبحت من الشركات الرائدة في مجالها بالسعودية. تخفيضات جرير و عروض جرير للجوالات عروض لاب توب جرير ابل، ماك بوك كمبيوتر محمول 13,3، إير ريتينا بسعر 6199 ريال سعودي.

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