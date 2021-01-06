نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية وحصريا تنزيل خاص للأسبوع الأول على السلع الأساسية ومنتجات الألبان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض بنده اليوم، إن أسواق هايبر بنده بالمملكة تعد من أهم وأكبر وأشهر الشركات التي تقوم بتقديم أفضل العروض، وهو من أكبر الشركات انتشارا بالسعودية، يقوم هايبر بنده بتقديم أفضل متطلبات الحياة بالنسبة للبيت العصري الحديث بالمملكة العربية السعودية، ويقوم سوبر ماركت بنده أيضًا بتقديم العديد من العروض المميزة التي سوف نقدمها لكم الآن. عروض هايبر بنده على منتجات الألبان عروض بنده اليوم عرض خاص من المراعي، جبنة كريم/ بطعم الشيدر قابلة للدهن المراعي، 2×500 جرام، السعر 18.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده ندى زبادي طازج، كامل الدسم وزن 2 كيلو بسعر 10.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة بريزيدن، لبنة تركي، السعر 16.95 ريال سعودي، وزن 550 جرام.

عروض بندة اليوم كيري، مربعات جبنة، وزن 2×432 جرام بسعر 26.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده اليوم البقرة الضاحكة، جبنة مثلثات، السعر 19.95 ريال سعودي، وزن 500 جرام.

عروض هايبر بندة الاسبوعية أبو الولد، جبن مثلثات، السعر 8.95 ريال سعودي، وزن 4×120 جرام.

عروض هيبر بنده فيلادلفيا، جبنة كريم كاملة الدسم، أو لايت، وزن 180 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي للحبة.

تخفيضات بنده حلى دانيت، وزن 75 جرام، 7+1 بسعر 9.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم فرسانا، جبنة مبشورة موزاريلا، وزن 900 جرام بسعر 21.95 ريال سعودي للكيس. اخر عروض بنده هذا الاسبوع عن 5 يناير 2021 بنده اليوم و هرفي برجر كبير بالسمسم، السعر 5.95 ريال سعودي، 6 حبات.

عروض بنده اليوم فوشية، خبز برجر بالسمسم، السعر 3.50 ريال سعودي، 6 حبات.

عروض هايبر بنده خبز هوت دوج فونتي، السعر 4.50 ريال سعودي، 6 حبات / بالحليب/ 9 حبات.

عروض هايبر بندة جدة كعك بلدي الخليج، 250 جرام، شابورة بالنخالة، مع الحليب وحبة البركة وزن 300 جرام، السعر 5.95 ريال سعودي.

عروض بندة اليوم توست خبز أبيض يومي، وزن 600 جرام بسعر 2.95 ريال سعودي للكيس.

عروض هايبر بنده اليوم عجينة السمبوسة، بالزيت سويتز، بلدي بنت البلد، وزن واحد كيلو بسعر 13.95 ريال سعودي العبوة.

عروض هايبر بندة الاسبوعية يمامة غندور، كيك دونات، السعر 11.95 ريال سعودي للعبوة، وزن 12×40 جرام، رول 12×42 جرام، الكريمة 12×45 جرام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية وحصريا تنزيل خاص للأسبوع الأول على السلع الأساسية ومنتجات الألبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.