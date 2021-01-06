نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم وتخفيضات من 25% ل 50% على منتجات العناية بالبشرة والجمال والمنظفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودي، إن أسواق عبدالله العثيم من أكبر وأهم الأماكن بالمملكة العربية السعودية، لذا لأن سوبر ماركت العثيم يقوم بتقديم أقوى العروض وأضخمها من حيث تخفيضات العثيم الدورية التي يقدمها وينتظرها المواطنين والمقيمين بالسعودية، ومن أفضل هذه العروض التي يقدمها عبد الله العثيم من خلال أسواق العثيم عروض على الأغذية، و عروض العثيم الطازج على الأطعمة، والمشروبات، وأيضًا أقسام آخرى مثل عروض العثيم الالكترونية على الأدوات والأجهزة الكهربائية، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية وغيرها الكثير. ما تقدمه عروض العثيم الاسبوعية بالمملكة عروض العثيم كانديس لوشن للجسم، مسك، وزن 750 مل، السعر 11.95 ريال سعودي، 50% مجانًا.

عرض العثيم انشانتر رومانتك، لوشن وزن 250 مل، السعر 8.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية انشانتر رومانتك، بودرة، 250 مل، السعر 7.95 ريال سعودي، للحبة.

تخفيضات العثيم جرينز، لوشن رائحة أصلية، السعر 18.95 ريال سعودي، وزن 600 مل.

عروض العثيم اليوم الاثنين أكياس نفايات ريما، 70 جالون السعر 4.95 ريال سعودي للحبة.

عروض اسواق العثيم ريما، مفارش سفرة، السعر 8.95 ريال سعودي، 120×140 سم.

عروض العثيم الاثنين ملين، كمفورت ازرق، السعر 20.95 ريال سعودي، وزن 3 لتر.

عروض العثيم الاسبوعيه كمفورت ملين مركز أوركيد، مسك، السعر 22.95 ريال سعودي، وزن 1,5 لتر.

عروض الاثنين العثيم جل معقم لليدين، لايفبوي متكامل، السعر 17.95 ريال سعودي، وزن 500 مل.

عروض العثيم جدة إكس كوليستون، مزيل عرق، السعر 18.95 ريال سعودي، 150 مل. أضخم عروض العثيم لبداية العام من العثيم عرض العثيم اليوم أومو، صابون أزرق، وزن 5 كيلو جرام بسعر 30.95 ريال سعودي.

اسواق العثيم جدة و شامبو عباية برسيل، وزن 1,9 لتر + 900 مل ورد، السعر 38.95 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم و برسيل جل للغسالات أزرق، وزن 4,8 لتر بسعر 39.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض صابون لوكس، صن لايت ليمون، السعر 10.95 ريال سعودي، وزن 1250 مل.

عروض العثيم جف، منظف أسطح، كريم ليمون، السعر 9.95 ريال سعودي، وزن 500 مل.

عرض العثيم كمفورت ملين ملابس، وزن 4 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية داك، مطهر لافندر شفاف، السعر 24.95 ريال سعودي، وزن 3 لتر+1 لتر مجانًا للربطة.

تخفيضات العثيم عبوة التوفير من داك لافندر، مطهر، وزن 4,5 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق العثيم وتخفيضات من 25% ل 50% على منتجات العناية بالبشرة والجمال والمنظفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.