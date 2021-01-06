نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر عروض اكسترا على الجوالات واللاب توب والأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا من العروض التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص يوميا حيث تعد عروض إكسترا من أهم العروض وأفضلها فهي تقدم عروض مميزة علي الأدوات المنزلية مثل الثلاجات والمكيفات وشاشات التلفزيون وجميع مستلزمات المطبخ من خلاط وغلاية هوائية ومحضر طعام وجميع مستلزمات المطبخ المختلفة ولا تقتصر عروض اكسترا علي ذلك فقط، بل هناك الكثير من العروض الأخرى علي الجوالات والهواتف الحديثة التابعة لماركات عالمية مثل هواتف اوبو وهواتف آيفون وهواتف سامسونج والكثير من العروض الرائعة التي يوجد عليها نسبة عالية من الخصومات تصل حتى 42%. عروض اكسترا على الجوالات هاتف سامسونج جالاكسي إيه 51 مساحة 128 جيجا بايت لونه وردي بسعر 969 ريال سعودي بدلاً من 1199 ريال.

هاتف أبل آيفون 11 رامات 4 جيجا بايت ومساحة تخزين 128 جيجا بايت لون بنفسجي سعر 3299 ريال بدلاً من 3559 ريال.

هاتف سامسونج جالاكسي إي 71 مساحة 128 جيجا بايت بسعر 1299 ريال بدلاً من 1749 ريال.

هاتف ابل آيفون 11 برو ماكس مساحة 64 جيجا بآيل لون أخضر داكن ب 4599 ريال بدلاً من 5259 ريال. أبل آيفون 11 بردو مساحة 256 جيجا بايت لون أخضر داكن بسعر 4899 ريال بدلا من 5479 ريال.

سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت مساحة 128 جيجا بايت بسعر 1499 ريال بدلاً من 2189 ريال.

هواوي نوفا 7 أي مساحة 128 جيجا بايت لون أخضر بسعر 949 ريال بدلاً من 1149 ريال.

نوكيا مساحة 64 جيجا بايت لون ازرق بسعر 445 ريال بدلاً من 599 ريال. لينوفو إية 7 مساحة 32 جيجا بايت لون أزرق بسعر 349 ريال بدلا من 385 ريال.

سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس مساحة 256 جيجا بايت لون أسود بسعر 2599 ريال بدلاً من 4379 ريال.

لينوفو كية 12 نوت مساحة تخزين 128 جيجا بايت لون أزرق بسعر 599 بدلاً من 899 ريال.

هواوي واي 7 بي مساحة 64 جيجا بايت لونه أزرق بسعر 649 بدلاً من 711. عروض اكسترا علي اللاب توب عروض اكسترا علي الأدوات المنزلية

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