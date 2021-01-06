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عمر شويل - جدة هالصيصان شو حلوين أول أغنية عربية تتخطى المليار مشاهدة، هالصيصان شو حلوين تتخطى حاجز المليار مشاهدة صباح اليوم على منصة اليوتيوب وذلك بعدها أعلنت الصفحة الرسمية للقناة على اليوتيوب بتحقيق الاغنية المليار مشاهدة على اليوتيوب لتكون بذلك أول أغنية عربية تصل لهذا العدد من المشاهدات منذ أن تم عرضها في عام 2018، ومن الجدير ذكره ان اغنية هالصيصان شو حلوين تنتمي لقناة كتاكيت بيبي والتي تقوم بعرض محتواها على اليوتيوب فقط.

هالصيصان شو حلوين كتاكيت بيبي

كما ذكرنا ان اغنية هالصيصان شو حلوين والتي تنتمي لقناة كتاكيت بيبي والتي تقوم ببث محتواها من خلال منصة اليوتيوب والتي اعتمدت على تحويل أغاني الأطفال العربية القديمة وعرضها بمادة كرتونية جديدة تناسب أطفال الجيل الحالي كما تطبق ذلك على عدد من أناشيد الأطفال العربية حتى انها تمكنت كذلك من جذب انظار الكبار وليس الصغار فقط، ومع اندماج الأطفال مع محتوي قناة كتاكيت بيبي أصبحت القناة الرسمية لمختلف الأطفال على اليوتيوب.

أطفال التريند على اليوتيوب

من الواضح خلال العامين الماضيين أن منصة اليوتيوب أصبحت من أكثر مصادر الدخل التي تدير بالارباح الكبيرة على أصحابها في حال تمكن هؤلاء من تقديم المحتوى الممتع الذي يتمكن منه من جذب المشاهدين والمتابعين لتحقيق هذا الكم الهائل من المشاهدات واليكم تفاصيل عن عدد من أغاني الأطفال التي حققت مليارات المشاهدة واشتهرت خلال الفترة الماضية؛