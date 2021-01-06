نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة كنتاكي الجديدة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عشاق المأكولات السريعة عن سعر وجبة كنتاكي الجديدة حيث تشتهر مطاعم كنتاكي بالتميز في تقديم الوجبات السريعة والمتنوعة ذو الطعم اللذيذ سواء للأفراد أو العائلات بأسعار لا تقارن، وذلك بهدف إرضاء العملاء وكسب ثقتهم، ويعتبر كنتاكي اسم لامع بين المطاعم التي تقدم السندويتشات والأكلات الجاهزة على مستوى العالم، وسوف نعرض في مقالنا أحدث أسعار وجبات وعروض كنتاكي لعام 2021.

سعر وجبة كنتاكي الجديدة الفردية في مصر 2021

وجبة دينر بوكس المكونة من ثلاثة قطع من الدجاج ذو الخلطة السريعة المميزة مع البطاطس الذهبية بالإضافة إلى سلطة كول سلو ومشروب بيبسي بسعر 43 جنية.

وجبة كرسبي ستربس وتشمل خمس قطع صدور دجاج مقرمشة مع البطاطس المميزة باللون الذهبي وأيضاً سلطة كول سلو مع الخبز بسعر 35 جنية.

وجبة سناك بوكس المكونة من قطعتين من الدجاج ذو الخلطة الحارة مع أصابع البطاطس الشهية والخبز بسعر 20 جنية.

وجبة الأرز والدجاج اللذيذة تحتوي على قطعتين من الدجاج مع الأرز بسعر 35 جنية.

وجبة مايتي باكت الكلاسيك وتتألف من قطعتين من الدجاج مع ثلاث قطع استربس دجاج بالخلطة السرية أو خلطة زنجر وبطاطس كنتاكي اللذيذة ذهبية اللون، وصوص الديناميت الحار أوصوص المايونيز حسب الرغبة، بالإضافة إلى سلطة كول سلو وبيبسي بسعر 52 جنية.

سعر وجبة كنتاكي الجديدة العائلية

تتكون الوجبة العائلية من 12 قطعة دجاج ذو الخلطة السرية الحارة أو خلطة زنجر مع بطاطس ذو حجم عائلي، وسلطة كول سلو الحجم العائلي بالإضافة إلى 8 قطع خبز و1 لتر بيبسي، ويبلغ سعر الوجبة 114.54 جنية.

سعر وجبة كنتاكي الاقتصادية

تشمل الوجبة الاقتصادية خمسة عشر قطعة من الدجاج الشهي بالخلطة السرية الحارة أو خلطة زنجر الحراقة وسلطة كول سلو الشهيرة ذو الحجم العائلي مع البطاطس الذهبية حجم عائلي وعدد 10 قطع خبر و بيبسي حجم 1.5 لتر، كل ذلك بسعر 141.82 جنية.

سعر وجبة كنتاكي الحفلات

تتكون وجبة الحفلات من 21 قطعة دجاج بخلطة زنجر المميزة أو خلطة كنتاكي الحارة والسرية مع حجم عائلي من البطاطس ذو اللون الذهبي وسلطة كول سلو حجم عائلي كبير و12 قطعة من الخبز الطازج و زجاجة بيبسي حجم 1.5 لتر، ويقدر سعر الوجبة 187.27 جنية.