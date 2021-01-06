نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات جرير الأسبوعية يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات جرير الأسبوعية والتي يبحث عنها كافة المستهلكين والعملاء في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لكونها تقدم العروض المميزة والتي لا يستطيع احد من الشركات الأخرى منافستها على الإطلاق، ومن الجدير بالذكر أن أسواق جرير اسمها الأصلي مكتبة جرير حيث بدأت نشاطها عام 1974 في الرياض بمكتبة صغيرة للتوالي افتتاح فروعها في مختلف أنحاء المملكة وتتوسع في نشاطها لتشمل تجارة التجزئة في الأدوات المكتبية والتكنولوجية والأجهزة الإلكترونية للتعرف على العروض الأسبوعية الخاصة بمكتبة جرير تابع القراءة من خلال السطور.

تخفيضات جرير الأسبوعية على الهواتف الذكية

تقدم مكتبات جرير تخفيضات وخصومات هائلة على مختلف الهواتف الذكية من باناسونيك ماركة الوجا ايه فور بذاكرة داخلية 32 جيجا، بلونه الأزرق الجيل الرابع، معه ضمان لمدة عامان، شاشة مقاس 5.2 بوصة، وكاميرا خلفية عالية الدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا امامية 5 ميجا بيكسل، مع معالج نواة رباعي، وواي فاي وبلوتوث مزودة بشريحتين والذاكرة 3 جيجا، ب 492 ريال سعودي.

هاتف ايفون اس 6 ب1100 بدل 1200 ريال، ايفون اس 6 بلس ب 1400 بدل 1700 ريال، أي فون اكس ب3000 بدل 4000 ريال، أيفون اكس ار ب 2900 بدل 3400 ريال، ايفون اكس اس ماكس ب 4100 بدل 4700 ريال، أي فون اكس اس ب 3650 بدل 4300 ريال.

تخفيضات جرير على اللاب توب

سوف نعرض لكم من خلال السطور أسعار الأجهزة الذكية واللاب توب بالخصومات والعروض واليكم الأسعار الآن:

لابتوب اكس بوكس ب3600 بدل 6050 ريال، لاب توب ديل ب 1500 بدل 2000 ريال، ماك بوك برو ب 6500 بدل 7500 ريال، لاب توب اتش بي ب 3400 بدل 4000 ريال، لاب توب ديل ب 2100 بدل 2500 ريال، لاب توب اسوس ب 4500 بدل 5000 ريال.

ايفون اندرويد ب1700 ريال، هاتف سوني ب2400 ريال، هاتف هواوي ب 1580 ريال، هاتف لينوفو ب400 ريال.