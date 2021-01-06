عروض اكسايت في السعودية الالكترونيات عروض مهرجان التكنولوجيا أوفر الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض اكسايت في السعودية الالكترونيات بمختلف أنواعها، أجدد عروض مهرجان التكنولوجيا أقوى الخصومات وارخص الأسعار في مهرجان اكسايت البيع بالتجزئة، وتشتمل العروض على أجهزة لابتوب وتابلت، وملحقات كمبيوتر وطابعات، وغيرها من عروض الالكترونيات من اكسايت السعودية، وتستمر العروض حتى يوم 18 يناير 2021 المقبل أو حتى نفاذ الكميات، حيث يقدم متجر اكسايت الالكتروني أقوى عروض وتخفيضات على أسعار الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والشاشات، كما يقدم أقوى عروض الجوالات أيضًا والخصومات على أسعار أجهزة ابل ايفون و ايباد الأحدث والأكثر مبيعًا واستخدامًا في المملكة العربية السعودية. عروض اكسايت عروض اللابتوب عرض لابتوب من مايكروسوفت مزود بـ رام 8 جيجابايت، مساحة القرص الصلب 128 جيجابايت، حجم الشاشة 13.5 إنش بسعر 4279 بدلًا من 4490 ريال سعودي.

عرض لاب توب مايكروسوفت 10 بوصة، رام 8 جيجابايت، حجم القرص الصلب 128 جيجابايت بسعر 2469 بدلًا من 2589 ريال سعودي.

عرض لابتوب مايكروسوفت 12.3 بوصة، رام 8 جيجابايت، حجم القرص الصلب 256 جيجابايت بسعر 5099 بدلًا من 5475 ريال سعودي.

عرض لاب توب لينوفو 15.6 بوصة، رام 8 جيجابايت، حجم القرص الصلب 128 جيجابايت بسعر 2899 بدلًا من 3099 ريال سعودي.

عرض لابتوب هواوي 13 بوصة، رام 16 جيجابايت، حجم القرص الصلب 512 جيجابايت بسعر 4499 بدلًا من 4999 ريال سعودي.

عرض لابتوب لينوفو 15 بوصة، رام 8 جيجابايت، حجم القرص الصلب 256 جيجابايت بسعر 2849 بدلًا من 2999 ريال سعودي.

عرض لاب توب ديل 13.3 بوصة، رام 16 جيجابايت، SSD بحجم 1 تيرابايت بسعر 7099 بدلًا من 7399 ريال سعودي. عروض اكسايت الالعاب عرض لابتوب الالعاب من ASUS حجم الشاشة 17.3 بوصة، رام 16 جيجابايت، SSD حجمه 512 جيجابايت، يعمل بنظام ويندوز 10 بسعر 4399 بدلًا من 4799 ريال سعودي.

عرض لابتوب الالعاب من msr، حجم الشاشة 15.6 بوصة، رام 16 جيجابايت، SSD بحجم 512 جيجابايت بسعر 4549 بدلًا من 4899 ريال سعودي.

سماعة هيدوفون استرو Astro A 10 Call of Duty بسعر 349 بدلًا من 399 ريال سعودي.

عرض لاب توب الالعاب 15.6 بوصة، رام 16 جيجابايت، SSD بحجم 512 جيجابايت، يعمل بنظام ويندوز 10 بسعر 5219 بدلًا من 5599 ريال سعودي. عروض اكسايت السعودية التابلت عرض خاص تابلت هواوي 9.7 بوصة، رام 2 جيجابايت، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت 569 بدلًا من 599 ريال سعودي.

عرض حصري ايباد 8 iPad متوفر بـ 3 ألوان، 10.2 بوصة، يدعم شبكة الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت بسعر 1949 بدلًا من 2099 ريال سعودي.

عرض مميز على ايباد 7 iPad متوفر بـ 3 الوان، 10.2 بوصة، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، يدعم خاصية واي فاي بسعر 2009 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

عرض خاص على ايباد برو iPad Pro 2020، حجم الشاشة 11 بوصة، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، يدعم واي فاي، متوفر بلونين بسعر 3959 بدلًا من 4799 ريال سعودي.

عرض مميز على ايباد برو iPad Pro 2020، حجم الشاشة 12.9 بوصة، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، يدعم واي فاي بسعر 4399 بدلًا من 5099 ريال سعودي.

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