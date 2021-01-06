نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية 6 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي عروض هايبر بندة الأسبوعية على خصومات على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الدواجن مثل أفخا] دجاج التنمية، وكبدة دجاج التنمية، وقوانص دجاج التنمية، , قلوب دجاج التنمية، ودجاج طازج التنمية، وبيض سمان استرا، وسمان استرا طبق، وصدور دجاج عظم التنمية، ويتوفر أيضا جميع أنواع الأجبان مثل جبن قليل الملح وقليل الدسم، وشبيه قشطة الطيب الطازجة، وجبن إسكندراني عمارة، ومخلل مشكل مصري، مخلل فلفل طيبة، ومربي التوت الشامي الفراولة والمشمش الطبيعي شهد، وطحينة بلدي سمراء للولوة ،وزيتون أخضر مغربي بشلوني بالليمون أو الفلفل والإنجليزي، وزيتون مشوي، وغير ذلك من المنتجات الأخرى.

عروض هايبر بنده

تتميز عروض هايبر بندة بتخفيضات علي جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع التوابل والمكسرات مثل ذرة مملح محمص، ومكسرات صينية مشكلة، ولوز أبيض انصاف وفلفل حار مطحون، وسماق أحمر مطحون، ومكسرات مشكلة عادي، ويتوفر أيضا جميع أنواع المشروبات مثل عصير البرو، ومياه نستله، ومياه صفا، وشراب شعير بربيكان وكوكاكولا علب، وكوكاكولا، وبيبسي عادي، وقهوة مبيضة محلاة نسكافيه، وقهوة عربية الضمان، وقهوة 3 في 1 نسكافيه انتينسو، وأكياس شاي أسود ليبتون، وأكياس شاي إنجليزي، وأكياس شاي ربيع إكسبرس، وقهوة سريعة التحضير كوفيك برايف وقهوة مبيضة محلاة سريعة التحضير، اكياس شاي ربيع المذاق الاصلي، ويتكون جميع انواع الزيوت مثل زيت دوار الشمس نور، وزيت دوار الشمس شروق اوزيت طبخ صني، وزيت زيتون بكر ممتاز رحمه، وزيت دوار الشمس ابو زهرة، وزيت زيتون بكر ممتاز بيتوتي، وارز هندي بسمتي ابيض ابو كاس، وارز مزة بسمتي ماركة التلفون.

مكرونة ايطاليانو 10 ريال.

لحم تونا خفيف بالزيت النباتي 10 ريال.

زيت نباتي العربي 20 ريال.

جبنة كريم قابلة للدهن 10 ريال.

برتقال ابو صرة مصري 10 ريال.

مكعبات لحم بقري 5 ريال.