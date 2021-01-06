نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بندة أقوى الخصومات والتنزيلات بمناسبة بداء العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بندة وخصومات كثيرة، يشمل عرض هايبربنده الأسبوعي في السعودية العديد من المنتجات الإلكترونية والأجهزة وأجهزة المطبخ، لأنه يضم مجموعة من أفضل شاشات التليفزيون بمواصفات وأحجام مختلفة، كما يشمل العرض مجموعة من الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في الوطن العربي أثارت إعجاب المستخدمين، يمكنك أيضًا تصفح خصومات المعدات من الخلاطات ومعالجات الطعام ومفرمات اللحوم وتقطيع الخضروات إلى العديد من أواني المطبخ الحديثة .

عروض بندة

أقوى عروض هايبر بندة كاسات ورقية بنده، عدد 50 قطعة، حجم 250 مل، بسعر 13.90 ريال سعودي بدلاً من 20.85 ريال سعودي (2+1)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ورق قصدير بندة، مقاس 37.5 قدم مربع، بسعر 14.50 ريال سعودي بدلاً من 23.85 ريال سعودي (1+2)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بندة

مجموعة مختارة من اقوى خصومات بندة في بداية العام

سائل مطهر بندة، حجم 3 لتر، بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 41.90 ريال سعودي (1+1)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. منظف متعدد الاستعمالات بندة، حجم 2 كيلو، بسعر 35 ريال سعودي بدلاً من 52.50 ريال سعودي (1+2)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. صابون سائل لليدين بنده، حجم 3 لتر، بسعر 27.95 ريال سعودي للعلبة بدلاً من 34.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. أكياس نفايات بندة، سعة 50 جالون (10 جالون)، بسعر 15.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بندة

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