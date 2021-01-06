نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الإلكترونيات هايبر بنده بداية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الإلكترونيات هايبر بنده ، عروض هايبر بنده وبنده على الإلكترونيات المختلفة وعدد كبير من المنتجات، تلفزيون دورا 58 بوصة بسعر 1439 ريال بدلا من 1899 ريال، تلفزيون توشيبا 58 بوصة بسعر 1899 ريال بدلا من 2199 ريال، محضرة طعام أي تي سي 400 واط بسعر 199 ريال بدلا من 295 ريال، تلفزيون تي سي إل 65 بوصة بسعر 2499 ريال بدلا من 3499 ريال، خلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 129 ريال بدلا من 159 ريال، قلاية بدون زيت فيليبس بسعر 449 ريال بدلا من 769 ريال، قطاعة جيباس بسعر 69 ريال بدلا من 99 ريال، تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1299 ريال بدلا من 1699 ريال،سماعات إمبكس 5.1 بسعر 449 ريال بدلا من 547 ريال، سماعات جيباس 5.1 بسعر 125 ريال بدلا من 186 ريال.

تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية

عروض الإلكترونيات هايبر بنده ، موزع مياه حار و بارد كولين بسعر 399 ريال بدلا من 575 ريال، مكواة بخار جيباس بسعر 129 ريال بدلا من 219 ريال، شواية مع غطاء كليك أون بسعر 139 ريال بدلا من 199 ريال، كوب أنسي أرتيك لومينارك بسعر 7 ريال بدلا من 14 ريال، طقم للملح و البهارات باسباتشي بسعر 10 ريال بدلا من 17 ريال، مكنسة كهربائية جيباس بسعر 109 ريال بدلا من 165 ريال، شواية فورية جاهزة أورينكس بسعر 15 ريال بدلا من 22.95 ريال، طاولة طعام سيداراتان 4 مقاعد بسعر 199 ريال بدلا من 275 ريال.

عروض هايبر بنده

سماعات ابل اير بودس 2 شاحن عادي بسعر 579 ريال بدلا من 879 ريال، لينوفو أي 7 32 جيجا بسعر 335 ريال، اسورة رياضية شياومي مي 5 بسعر 149 ريال بدلا من 189 ريال، سماعة لاسلكية اير بودس جوي رووم بسعر 129 ريال بدلا من 149 ريال، أبل أيباد 7 (2019) بسعر 1649 ريال بدلا من 1849 ريال، جوجل كروم كاست 3 بسعر 179 ريال بدلا من 229 ريال، تابلت لينوفو 6505 أم 64 جيجا بسعر 649 ريال بدلا من 879 ريال.

عروض الهواتف هايبر بنده

سامسونج أي 31 128 جيجا بسعر 899 ريال، سامسونج أي 21 أس بسعر 739 ريال، سامسونج أي 01 كور 16 جيجا بسعر 329 ريال، هواوي واي 6 بي 64 جيجا بسعر 579 ريال، هواوي نوفا 7 أي بسعر 949 ريال بدلا من 1149 ريال، سامسونج أي 51 بسعر 1199 ريال، أونور 9 أكس لايت بسعر 719 ريال، أونور 10 أكس لايت بسعر 769 ريال، أبل أيفون 12 64 جيجا بسعر 3759 ريال.