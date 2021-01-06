عروض العثيم علي جميع المنتجات في بداية العام خصومات تصل لـ 50%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، عروض وخصومات من أسواق العثيم لإستقبال العام الجديد، عروض العثيم من معارض عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، يقدم سوبر ماركت العثيم في المملكة العربية السعودية أغنى وأكبر عرض في خصومات العثيم، ويقدم العثيم عروض أسبوعية للمواطنين السعوديين حتى يتمكنوا من ذلك، يمكن الاستمتاع بعروض أسعار سوق العثيم لتلبية احتياجات أسرهم، كما يوفر سوق العثيم في المملكة العربية السعودية أكبر أجهزة الاقتباس والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. عروض العثيم عروض العثيم على منتجات العطارة قهوة برية عربي وسط/ فاتح/ غامق، بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قهوة برازيلي، بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زبيب بسعر 11.50 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لوز ني بسعر 30.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم فصفص دوار الشمس ليمون، بسعر 12.50 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هيل زدني، وزن 250 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي للعلبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هيل زدني، وزن 500 جرام، بسعر 45 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم عدس أحمر بسعر 4.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كمون مطحون بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سميد خشن بسعر 4.75 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات العثيم عروض العثيم على منتجات اللبان قشدة المائدة بدر بسعر 11.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حلاوة جستنية شعر سادة بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مربى مشمش شهد بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم الأسبوعية اخر خصومات العثيم الأسبوعية طرشي فلفل يوناني بسعر 9.75 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مكدوس بسعر 17.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زيتون اليسا سادة بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض العثيم الاثينين اهم واقوى عروض العثيم لهذا الشهر جبنة فيتا مصري، 2 كيلو بسعر 1 كيلو، بسعر 21.80 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جبن رومي فيكتو مصري، بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 43.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لانشون الفلة بقر سادة، بسعر 16.50 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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