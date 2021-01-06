عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية في مقالنا اليوم سوف نذكر العروض التي قدمت من قبل متجر اكسترا، حيث أن اكسترا من أفضل المتاجر في المملكة العربية السعودية لأنه متخصص في بيع الأجهزة المنزلية والهواتف وأسعاره متناسبة جداً مع جميع فئات المملكة. عروض اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا على المنتجات المختلفة: خصومات اكسترا بلغ سعر ثلاجة إل جي “11 قدم” باللون الأبيض إلى 2399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3099 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا مكيف جداري “18000 وحدة” بلغ سعره إلى 1699 ريال سعودي بدلاً من سعر 2499 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية هاتف آبل آيفون 11 برو ماكس “64 جيجا بايت” أخضر داكن وصل سعره إلى 4599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5259 ريال سعودي.

تلفزيون ال جي “65 بوصة” بلغ سعره إلى 3699 ريال سعودي بدلاً من سعر 5588 ريال سعودي.

آبل آيفون 11 برو “256 جيجا بايت ” أخضر داكن بلغ سعره 4899 ريال سعودي بدلاً من سعر 5479 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت بسعة حجم “128 جيجا بايت” فضي بلغ سعره إلى 1499 ريال سعودي بدلاً من سعر 2189 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأخيرة خصومات اكسترا على هاتف هواوي نوفا 7 آي بسعة حجم 128 جيجا بايت “أخضر مشرق” بلغ سعره إلى 949 ريال سعودي بدلاً من سعر 1149 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية هاتف نوكيا 2.4 بسعة حجم “64 جيجا بايت” بلغ سعره 445 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.

خصومات اكسترا تي سي ال تلفزيون “70 بوصة” بلغ سعره 3109 ريال سعودي بدلاً من سعر 3449 ريال سعودي.

إل جي ثلاجة متعددة الأبواب وصل سعرها إلى 12499 ريال سعودي بدلاً من سعر 18999 ريال سعودي.

بيكو فريزر “7.2 قدم” بلغ سعره إلى 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 1699 ريال سعودي.

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