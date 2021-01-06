نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض هايبر ماركت سبار السعودية 6 يناير و22 جمادي الأول 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت سبار السعودية، يقدم هايبر سبار أفضل العروض على منتجاتنا التي تبدأ من اليوم الموافق 6 يناير 2021 و 22 جمادي الأول 1442هجري حتى 12 يناير 2021، حيث تتقدم شركة سبار عروض التوفير بأقل الأسعار الذي يحتاجه كل منزل، حيث تضمن هذه العروض على جميع المنتجات مثل المعلبات والفاكهة والخضروات والمكسرات والتسالي وغيرها من مستلزمات المنزلية، اكتشفوا معنا عروض التوفير من هايبر سبار السعوودية.

عروض هايبر ماركت سبار السعودية:

تشمل هذه العروض علي السلع الغذائية والمجمدات مثل السمك والدجاج واللحم والحلويات ايضاً، وكل هذه العروض تكون طازجة.

عروض اللحوم والدجاج في سبار:

كيلو جرام من خروف نعيمي (جورجي) بـ 59.95 بدلاً من 84.95 ريال. كيلو جرام خروف سواكني مبرد بـ 39.95 بدلاً من 44.95 ريال. كيلو جرام خروف روماني بالعظم بـ 49.95 بدلاً من 65.75 ريال. كيلو جرام حاشى طازج بالعظم بـ 31.95 بدلاً من 39.95 ريال. الفراخ الذهبي كامل 1200 جرام بـ 15.50 ، 1100جرام بـ 14.95، 1000 جرام بـ 14.40 ، 9000 جرام بـ 13.50 ريال.

عروض الأسماك في سبار:

كيلو جرام سمك الهامور بـ 34.95 بدلاً من 51.50 ريال.

كيلو جرام من سمك يرمندي بـ 23.95 بدلاً من 36.50 ريال.

كيلو جرام من سمك كنعد بـ 59.95 بدلاً من 85.00 ريال.

كيلو جرام من سمك ناجل بـ 30.95 بدلاً من 56.50 ريال.

كيلو جرام من روبيان جامبو بـ64.95 بدلاً من 86.95 ريال.

عروض الجبن في ماركت سبار :

كيلوا جرام السعودية جبنه فيتا بـ11.95 بدلاً من 17.50 ريال. كيلو جرام بيبي صدر حبش مدخن قليل الدسم بـ 52.95 بدلاً من 79.95 ريال. كيلو جرام من جبنه الغنية لبنيه طازجة بـ 19.95 بدلاً من 26.50.

عروض المكسرات في سبار ماركت:

كيلو جرام اللوز الامريكي بـ 28.95 بدلاً من 57.95 ريال. كيلوجرام من الكاجو بـ 49.95 بدلاً من 71.25 ريال. كيلو جرام قهوة عربية هراري (فاتح، وسط، غامق) بـ 22.95 بدلاً من 49.25 ريال. كيلو جرام من الزبيب الأكسترا بـ 11.95 بدلاً من 28.50 ريال. كيلو جرام من البرغل الخشن أو الأبيض الناعم أو الأحمر الناعم بـ 4.95 بدلاً من 8.75 ريال. كيلو جرام من الزيتون المغربي بالليمون أو بالفلفل بـ 14.95 بدلا من 24.95 ريال. كيلو جرام من الزيتون الشرائح أخضر أو أسود بـ 13.95 بدلاً من 19.95 ريال.

عروض الحلويات والألبان من سبار ماركت:

قطعة كيك اوريو شيكولاته بـ 48.00 بدلاً من 96.50 ريال. علبة سبار كروسان جبنه 7 حبات بـ 8.95 بدلاً من 13.95 ريال. علبة دونات 4 حبات بـ 6.95 بدلاً من 8.95 ريال. علبة مافن شيكولاته 6 حبات بـ 24.95 بدلاً من 34.50ريال. كيلومعمول تمر بـ 24.95 بدلاً من 34.50 ريال.

عروض الالبان من سبار ماركت :

نادك زبدة قليلة المحل 500جم بـ 15.00 بدلاً من 21.95 ريال.

نادك كريمة الخفق أو الطبخ 1 لتر بـ 21.95 بدلاً من 26.95 ريال.

نادك زبادي طازج 2 كيلو بـ10.50 بدلاً من 15.00 ريال.

3 علب من نادك حليب كامل الدسم 1 لتر بـ 9.95 بدلاً من 14.25 ريال.

بريزيدن كريمة خفق 1 لتر بـ 24.95 بدلاً من 29.95 ريال.

عروض الفواكه والخضروات من سبار ماركت: