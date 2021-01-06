عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 70 % على الأجهزة الكهربائية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تقدم أسواق اكسترا لكم اليوم أفضل التخفيضات السعودية، خصومات اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2021، ومنها الكثير الذي مررنا به في السعودية اليوم، توفر لك العروض العربية الأجهزة المنزلية المطلوبة لأي منزل، وافضل ماركات الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية الكهربائية من ماركات ذات علامة تجارية، السعر ينطبق فقط على جميع الفئات في المملكة العربية السعودية. عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات اكسترا الأسبوعية على أجهزة الكمبيوتر المحمول والتي تصل حتى 35٪: خصومات اكسترا أيسر بريدتور 500، كور أي7، 15.6 بوصة، 1 تيرا أس أس دي، رام 32 جيجا، أسود، خصم 35٪ بسعر 9999 ريال سعودي بدلاً من 15339 ريال سعودي، مع هدية بقيمة 489 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا اتش بي اومن، كور اي 9، 15.6 بوصة، 32 جيجا، 512 جيجا، أسود، 15-دي جي 0005 ان اكس للألعاب، بخصم 19٪ بسعر 11499 ريال سعودي بدلاً من 14239 ريال سعودي.

مايكروسوفت سيرفيس برو 7، كور آي5، 12.3بوصة، رام 8 جيجا، 256 جيجا، بلاتينوم، خصم 18٪ بسعر 4449 ريال سعودي بدلاً من 5449 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا اليوم على سيرفس بوك 3، كور أي7، 15 بوصة، رام 32 جيجا، 1 تيرا أس أس دي، فضي، خصم 18٪ بسعر 11399 ريال سعودي بدلاً من 11399 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية سيرفس باك 3، كور أي7، 15 بوصة، رام 16 جيجا، 256 جيجا أس أس دي، فضي، خصم 17٪ بسعر 8599 ريال سعودي بدلاً من 10399 ريال سعودي.

خصومات اكسترا سيرفس بوك 3، كور أي7، 15 بوصة، رام 32 جيجا، 512 جيجا أس أس دي، فضي، خصم 17٪ بسعر 10499 بدلاً من 12649 ريال سعودي.

لينوفو ليجون 5، كور أي 7، 15.6 بوصة، رام 16 جيجا، 1 تيرا+ 256 جيجا أس أس دي، أسود، خصم 16٪ بسعر 5899 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال سعودي.

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