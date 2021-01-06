نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا يناير 2021 الآن أقوى العروض لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا يناير 2021 التي أعلنتها الآن عبر موقعها الإلكتروني الآن بعد التخفيضات والخصومات الكبرى التي قدمتها الفترة الماضية بداية من عروض الجمعة الصفراء والتي قدمت فيها الكثير من العروض والتخفيضات المختلفة بنهاية شهر نوفمبر، ثم تلاها بعد ذلك عروض نهاية العام 2020 والتي قدمت فيها فروع إكسترا المختلفة الكثير من الخصومات التي وصلت إلى 70% على الإلكترونيات والمنتجات الهامة التي يبحث عنها الكثيرون في المملكة العربية السعودية، ومع بداية عام 2021 ودخول شهر يناير قدمت extra عروضها الأولى والتي انتهت يوم السبت الماضي ثم الآن قامت بتوفير عروض جديدة تحت شعار أقوى العروض بالكثير من التخفيضات الآن لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية مع وجود خصومات كبيرة على السلع والأجهزة المختلفة المتوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

عروض اكسترا يناير 2021

عروض يناير من أكسترا تتمير بالاختلاف والتنوع حيث توفر الآن الخصومات المختلفة على الأجهزة الكهربائية المختلفة والإلكترونيات أيضا والعديد من الأدوات المنزلية الكهربائية بنسب خصومات مختلفة لفترة محدودة حتى انتهاء مدة العرض أو نفاذ الكمية، ويمكنك الآن الطلب أيضا برسوم توصيل مجانية من خلال موقع اكسترا الإلكتروني ، ومن أكثر العروض وأقواها الآن على extra .

شاشة تلفاز ال جي سمارت 65 بوصة فائق الوضوع بسعر 3699 ريال سعودي

لينوفو يوغا سليم 7 ،كور آي 7 ،14 بوصة رام 16 جيجا ، 512 جيجا اس اس دي ارجواني غامق بسعر 4349 ريال سعودي

مكنسة هوفل لغسيل السجاد 1200 وات بتقنية سبين سكراب للتنظيف العميق بسعر 1199 ريال سعودي

كلاس برو مكواة ضغط بالبخار 32 بوصة 2200 وات 220 فولت بلون أبيض بسعر 799 ريال سعودي

ألباني جلسة طعام 6 قطع بلون أسود أو رمادي بسعر 2499 ريال سعودي

كرسي استرخاء يدوي هوميز مع خاصية الدوران قماش بلون بيج بسعر 949 ريال سعودي

ترافل بلاس حقيبة ثلاث قطع بأربع عجلات ولون أحمر بسعر 419 ريال سعودي

شاشة تلفاز سامسونج 65 بوصة سمارت فائق الوضوح بسعر 3649 ريال سعودي مع هدية بقيمة 179 ريال سعودي

الكثير من العروض الأخري وأكثر الآن على موقع extra الإلكتروني تحت شعار أقوى العروض يمكنك الآن مشاهدتها بالكامل من داخل الموقع واختيار ما يناسبك عبر الموقع أو الذهاب إلى فروع اكسترا المختلفة المتواجدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.