عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال تصل ل 70 % تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية مقدمة من جرير، بالإضافة إلى بيع الأجهزة الذكية بأسعار مختلفة، كما تقوم بأنشطة مختلفة في المملكة العربية السعودية، وتشمل أنشطة المكتبة المبيعات وجميع مستلزمات المكاتب والمدارس احتياجات المستلزمات وكل ما يتعلق بأساليب التعليم المختلفة؛ كما تضم ​​المكتبة جميع المواد المعروضة للبيع في مدارس الهندسة والمدارس الفنية. لذلك حازت مكتبة جرير على لقب أقوى وكالة لبيع المعدات المكتبية. عروض مكتبات جرير تنزيلات جرير الأسبوعية على الهواتف الذكية والشاشات من جرير: تخفيضات جرير هواوي بي 40 برو، أسود، الجيل الخامس 5G، سعة 256 جيجا بايت، خصم 13٪ بسعر 3349 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 38.29 ريال سعودي.

خصومات جرير هواوي نوفا 7 إس أي، سعة 128 جيجابايت، لون أرجواني صيفي، الجيل الخامس 5G، خصم 19٪ بسعر 1299 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1599 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هواوي ،Y9a، الجيل الرابع 4G، سعة 128 جيجا بايت، لون فضي سبيس، بسعر 1099 ريال سعودي شامل الضريبة.

هواوي بي 40 برو بلس، الجيل الخامس 5G، سعة 512 جيجا بايت، لون أبيض سيراميك، بسعر 4499 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 4799 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على شاشة تليفزيون ال جي، اتش دي، او ال اي دي، تلفزيون ذكي، أسود، مقاس 65B8PVA ،65 بوصة، بدقة 4K الترا، خصم 60٪ بسعر 7999 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 19999 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية شاشة تليفزيون تي سي ال، ال اي دي، تلفزيون ذكي، أسود، مقاس 75 X 915 ،75 بوصة، 8K Ultra HD، خصم 29٪ بسعر 11999 ريال سعودي بدلاً من بدلاً من 16999 ريال سعودي.

خصومات جرير شاشة تليفزيون هايسنس، تلفزيون ذكي، أسود، مقاس 75 بوصة، دقة 4K الترا، اتش دي، دي ال اي دي، خصم 50٪ بسعر 3999 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 7999 ريال سعودي.

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