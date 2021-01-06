نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية تصل ل 50% أقوي عروض السعودية اليوم ألحق التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تحتفل اسواق عبد الله العثيم بالعام الجديد وذلك من خلال طرح مجموعة كبيرة من العروض لكل عملائها، وهذه العروض تشمل كل الأقسام بالإضافة إلى أن مدة العروض تمتد لأكثر من أسبوع. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم على قسم المعلبات: بلغ سعر علبة قشطة بوك 48*17 جرام 2.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.50 ريال سعودي و سعر 120 ريال سعودي بدلاً من سعر 146 ريال سعودي للحجم الكبير.

بلغ سعر علبة قشطة بوك قيمر 125 مللي 3+1 مجاناً 7.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 8.75 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة جبنة كرافت أصلية 2*87 جرام 38.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 50.95 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة جبن كرافت 6*100 جم 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 28.75 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة جبن بوك بالقشطة مربعات 108 جم 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.50 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة شوربة بوك 500 مل 8.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 10.95 ريال سعودي. عروض العثيم على قسم الفواكه والخضروات خصومات العثيم بلغ سعر الكيلو من برتقال عصير 3.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر الكيلو من قرع عسلي 1.45 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر كيلو البطاطس 2.95 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة خس لولو بيوتدي 4.95 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة تمر عجوة المدينة العلبة كيلو واحد 36.95 ريال سعودي.

بلغ سعر تمر إنتاج النخيل رطب سكري 1000 جرام 11.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الكيلو من الفاصوليا الخضراء 6.50 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو الليمون فيتنامي 4.45 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الأسبوعية تصل ل 50% أقوي عروض السعودية اليوم ألحق التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.