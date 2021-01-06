نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الدفع في موقع Aliexpress عند تجربة الشراء من الموقع بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق الدفع في موقع Aliexpress في حالة شراؤك لبعض المنتجات، فمن المهم أن تعلم بأن الموقع يوفر أكثر من 14 طريقة للدفع عند الشراء، ولكن أكثرها أهمية بالنسبة لنا، كمواطنين نعيش في دول الخليج أو في مصر أو أية دولة عربية، هم 4 طرق للدفع فقط، كل منها تقدم مزايا للعميل، تختلف عن الأخرى وتسهيلات بالطبع مختلفة.

طرق الدفع في موقع Aliexpress

من أهم طرق الدفع عبر موقع Aliexpress، أربعة طرق رئيسة بعضها متوفر لكل الدول العربية، والبعض الآخر متاح لدول الخليج فقط وهي:

الدفع عن طريق الماستر كارد والفيزا.

الدفع عن طريق الباي بال PayPal

الدفع عن طريق التحويل البنكي.

الدفع عن طريق الويسترن يونيون.

الدفع على موقع Aliexpress بالفيزا والماستر كارد

إذا كنت تمتلك فيزا أو ماستر كارد، تأكد أولًا أن لديك ما يكفي من الرصيد بها.

في حال كنت من مصر، وليس لديك فيزا للاستخدام في الشراء من موقع علي اكسبريس، فبإمكانك استخدام بطاقات فيزا فودافون كاش، والتي تتيح لك التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت، وهي بطاقة من نوع الماستر كارد.

الدفع في موقع علي إكسبريس عن طريق باي بال PayPal

واحدة من أسهل وسائل الدفع، المتا حة على موقع الشراء Aliexpress، وهي وسيلة آمنة لعمليات الشراء الإلكتروني عمومًا، أو في استلام الأموال إلكترونيًا، ولكنها خدمة متوقفة في مصر، وتعمل في باقي الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية على سبيل المثال.

الدفع عن طريق التحويل البنكي

يتيح موقع Aliexpress لعملائه، إمكانية دفع ثمت المنتجات عند الشراء، من خلال التحويل البنكي أو المصرفي إلى موقع علي اكسبريس، على أن تقوم بالتحويل بما يتسق مع فارق العملات، لذلك يجب أن تكون على الأقل العملة المتاحة بحسابك البنكي، مثل العملة التي تتعامل بها عبر موقع Aliexpress.

وفي حال استخدامك لطريقة الدفع عن طريق التحويل البنكي، ننصحك بكتابة البيانات التي يمنحها لك موقع علي اكسبريس، حتى تقوم بكتابتها في الاستمارة الخاصة بالتحويل البنكي، حيث يتم التحويل على موقع Alipay، وليس التاجر الذي قمت بالشراء منه (مثل الصورة).

في حال شراؤك لأكثر منتج، سوف تتم محاسبتك على كل منتج بصورة منفردة.

في حال شراؤك لمنتج واحد ولكن بكميات، فسوف يتم محاسبتك على ثمنها مرة واحدة، وليس بطريقة متفرقة، حسب تجربتي مع موقع aliexpress للشراء.

الدفع باستخدام ويسترن يونيون Western Union

خدمة ويسترن يونيون المتاحة في كل الدول العربية، هي وسيلة أخرى من وسائل الدفع في منتجات علي اكسبريس عند شراؤك لها.

ابحث عن أقرب فرع ويسترن يونيون لعنوان منزلك (من المميز وجود العديد من فروع ويسترن يونيون جدة ).

). قم بالدفع عن طريق الويسترن يونيون، وتحويل الأموال إلى موقع Alipay، عقب طباعة البيانات التي سيرسلها لك الموقع.

ملاحظات أثناء الدفع بموقع Aliexpress