نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا السعودية علي الأثاث المنزلي وكتالوج 2021 وأقوي عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا السعودية علي الأثاث المنزلي ، ايكيا هي شركة متعددة الجنسيات تصمم وتبيع الأثاث القابل للتجميع وأدوات المطبخ والديكورات المنزلية، بالإضافة إلى السلع المفيدة الأخرى، وفي بعض الأحيان الخدمات المنزلية، تأسست ايكيا (IKEA) على يد إنجفار كامبراد البالغ من العمر 17 عامًا في السويد في عام 1943 وكانت أكبر شركة تجزئة للأثاث في العالم منذ عام 2008م. عروض ايكيا السعودية علي الأثاث المنزلي عروض ايكيا خزانة بدرجين MALM مقاس 55×40 سم 152 ريال سعودي بدلاً من 181 ريال سعودي.

خزانة بدرجين MALM مقاس 55×40 سم 152 ريال سعودي بدلاً من 181 ريال سعودي. دولاب ملابس KLEPPSTAD مع 3 أبواب مقاس 176×117 سم 437 ريال سعودي بدلاً من 492 ريال سعودي.

خزانة MALM مع 6 أدراج مقاس 78× 160سم 549 ريال سعودي بدلاً من 608 ريال سعودي.

وحدة أرفف VESKEN مقاس 36x23x10سم‏ 45 ريال سعودي.

طاولة جانبية LACK مقاس 55×55 سم 27 ريال سعودي.

طاولة قهوة LACK مقاس 55×90 سم 89 ريال سعودي بدلاً من 97 ريال سعودي.

حامل LÄMPLIG مقاس 28×50 سم 21 ريال سعودي بدلاً من 24 ريال سعودي.

نبات صناعي في آنية FEJKA مقاس 9 سم 21 ريال سعودي بدلاً من 27 ريال سعودي.

قاعدة قدر HEAT مقاس 19سم الـ 3 قطعة بسعر 9 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال سعودي.

رف حائط LACK مقاس 26×110 سم 35 ريال سعودي بدلاً من 43 ريال سعودي.

صندوق بغطاء SAMLA مقاس 14×28×39 سم/ 11 لتر 16 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال سعودي. عروض ايكيا الأسبوعية عروض ايكيا السعودية هيكل سرير MALM عالي مقاس 200×90 سم 415 ريال سعودي بدلاً من 487 ريال سعودي.

مصفاة VISPAD بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 10 ريال سعودي.

سلة FLÅDIS مقاس 25 سم 43 ريال سعودي بدلاً من 73 ريال سعودي.

خزانة بدرجين KULLEN مقاس 49×35 سم 76 ريال سعودي بدلاً من 97 ريال سعودي.

ملعقة قهوة DRAGON مقاس 11 سم 6 قطعة بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 24 ريال سعودي.

خزانة MALM مع 6 أدراج مقاس 123×80 سم 492 ريال سعودي بدلاً من 542 ريال سعودي.

مزهرية VILJESTARK مقاس 17 سم 4 ريال بدلاً من 5 ريال سعودي.

تخزين SKUBB مع 6 حجيرات مقاس 125×45×34 سم 43 ريال سعودي بدلاً من 54 ريال سعودي.

وحدة أرفف KALLAX مقاس 77×77 سم 125 ريال سعودي بدلاً من 127 ريال سعودي.

خزانة MALM مع 3 أدراج 78×80 سم 284 ريال سعودي بدلاً من 323 ريال سعودي.

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