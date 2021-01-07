نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر عروض بنده مصر من 7 يناير حتى 9 يناير 2021 عروض الويك اند في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده مصر وهي آخر عروض بنده الأسبوعية حيث توفر بنده عروض هذا الأسبوع وهي عروض أسعارنا من الآخر ولحد باب بيتك حيث توفر بنده مصر إمكانية طلب المنتجات التي تحتاج إليها وسوف تصل حتى باب منزلك وتوفر بنده مصر الكثير من المنتجات المميزة ضمن عروض بنده مصر اليوم وجميع هذه العروض تبدأ من اليوم 7 يناير وتنتهي في يوم 9 يناير 2021.

عروض بنده مصر

تضم عروض بنده مصر العديد من المنتجات أهمها هي دورو صابون 4 قطع بسعر 14.95 جنية بدلاً من 23.95 جنية، وتأيد جل 2.5 لتر بسعر 39.95 جنية بدلاً من 68.95 جنية، بامبرز بانتس مقاس 3 أو 4 بسعر 99.95 جنية بدلاً من 159.95 جنية والضحى أرز مصري 5 كجم بسعر 54.95 جنية بدلاً من 79.95 جنية، وهاينز صلصة طماطم بسعر 34.95 جنية بدلاً من 37.95 جنية، وكنذوز لحم مفروم بلدي بسعر 79.95 جنية بدلاً من 124.95 جنية، وجبنة شيدر مخصوص بسعر 74.95 جنية بدلاً من 104.95 جنية، وفراولة بسعر 14.95 جنية للكيلو بدلاً من 21.95 جنية.

يمتلك بنده ماركت في مصر الكثير من الفروع المختلفة في العديد من المدن في مصر ويمكن للجميع الاستفادة من هذه العروض كاملة طوال هذه الأيام وأبرز فروع بنده ماركت هي فرع المحور المركزي – ميدان الحرية – بجانب سيتي سكيب مول – مدينة 6 أكتوبر والفرع الثاني هو 4 طريق النصر – بجانب قسم مدينة نصر أول – تقاطع مكرم عبيد – مدينة نصر والفرع الثالث هو شارع سلمان الفارسي – امام نادي العبور – الحي الأول – المحلية 8 – مدينة العبور والفرع الرابع طريق مصر إسكندرية الزراعي- بعد مدخل مدينة قها – قها.