أفضل عروض جرير على الجوالات والشاشات تصل ل 70 % ألحق الخصم

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية مكتبات جرير يعتبر من ضمن أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، فإن الكثير ينتظر العروض التي تقدم من جرير وعند علمهم بأن جرير قدمت عروض يسعون إلى التعرف عليها فوراً، وفي هذا المقال سنذكر لكم أبرز هذه العروض. عروض جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على الشاشات والجوالات: عروض جرير اليوم شاشة ال جي بسعة حجم “32 جيجابايت” وصل سعرها إلى 1.799 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1.999 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 9 اللون البنفسجي إلى 2.549 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان يبلغ 2.799 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 8 بلس بسعة حجم “64 جيجابايت” إلى 2.799 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 3.009 ريال سعودي.

هاتف هواوي بي 10 بلس بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 2.399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.499 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية خصومات جرير على هاتف اتش تي سي 11 يو بسعة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره إلى 2.599 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية وصل سعر ابل أيفون 12 ميني بسعة حجم “256 جيجا بايت” إلى 4049 ريال سعودي.

هاتف ابل أيفون 11 بسعة حجم “512 جيجا بايت” وصل سعره 5599 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 6459 ريال سعودي.

هاتف ابل أيفون 11 بسعة حجم “64 جيجا بايت” وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي.

ابل أيفون اكس بسعة حجم “64 جيجا بايت” وصل سعره إلى 4269 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف ابل أيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجا بايت” إلى 5699 ريال سعودي.

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