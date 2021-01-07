نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو للعام الجديد 2021م أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية ساكو قامت بتقديم عروضاً تصل إلى 50% من أجل تهنئة مواطني المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سوف نتناول معكم العروض التي قام ساكو بتقديمها. عروض ساكو الأسبوعية أفضل تنزيلات ساكو الأخيرة: تخفيضات ساكو الخلاط اليدوي 550 واط وصل سعره إلى 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 117 ريال.

خصومات ساكو بلغ سعر الخلاط بسعة 1.75 ريال سعودي إلى 229 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 395 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو محضرة طعام 4 لتر وصل سعرها إلى 399 ريال سعودي بينما سعرها قبل العرض كان 399 ريال سعودي.

عصارة 500 واط وصل سعرها إلى 299 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 359 ريال سعودي.

طقم تمارين رياضة وصل سعره إلى 139 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 200 ريال سعودي.

فرامة 7.0 لتر وصل سعره إلى 109 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 160 ريال سعودي. تخفيضات ساكو السعودية خصومات ساكو على فرامة مع وعاء غطاء وصل سعره إلى 119 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 160 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم فرامة 450 واط بلغ سعرها إلى 149 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 185 ريال سعودي.

بلغ سعر المكنسة الكهربائية إلى 89 ريال سعودي.

ماكينة قهوة رقمية بلغ سعرها 239 ريال سعودي، وسعرها قبل العرض كان 299.75 ريال سعودي.

صانعة القهوة نسبريسو وصل سعرها إلى 1.989 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2.199 ريال.

ماكينة تنظيف ضغط عالي بلغ 399 ريال، بينما سعرها قبل العرض كان 499 ريال سعودي.

بطانية بأكمام بلغ سعرها 99 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض وصل إلى 129 ريال سعودي.

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