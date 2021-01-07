نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو السعودية الأسبوعية الموفرة على الأجهزة المنزلية وجميع مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو السعودية لهذا الأسبوع بها خصومات وتخفيضات هائلة على الأجهزة المنزلية وجميع مستلزمات المنزل من أدوات، مستلزمات المطبخ، مفروشات، ألعاب الترفيه الخاصة بالأطفال، والمزيد من العروض التي تبدأ يوم الأربعاء الموافق 6 يناير وتظل سارية حتى يوم 12 يناير 2021.

عروض لولو السعودية الأسبوعية الموفرة على الأجهزة المنزلية

أقوى عروض الأجهزة المنزلية من مكواة، غسالة، بوتوجاز، فرن، وعروض أكثر متوافرة في عروض لولو السعودية إستمرارًا إلى يوم 12 يناير.

مكواة بخار من tefal، قوة 1800 واط، بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

غلاية سعة 1.7 لتر من Tefal، بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

قلاية هوائية سعة 1.2 كيلوجرام من Philips، بسعر 629 ريال سعودي بدلًا من 1209 ريال سعودي.

ماكينة تحضير القهوة من Philips، بسعر 139 ريال سعودي بدلًا من 359 ريال سعودي.

فرن كهربائي من Ikon، سعة 60 لتر بسعر 389 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي، وبسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 589 ريال سعودي سعة 120 لتر.

غسالة ملابس 1/2 اوتوماتيك من Ikon، سعة 10 كيلوجرام، بسعر 659 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

بوتاجاز Ikon مقاس 90×60 سم، 5 شعلات، بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

عروض مستلزمات المنزل في لولو السعودية

عروض مستلزمات المنزل تشمل كافة احتياجات المنزل من أدوات وأثاث، وأيضًا مستلزمات الحديقة من مقاعد قابلة للطي لتكون عملية، أطقم جلوس، مظلات.

كنبة للحديقة بالإضافة إلى طاولة، بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 1059 ريال سعودي.

مظلة للحديقة مقاس 3×3 متر، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 384 ريال سعودي.

شواية بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.

طقم حقائب للسفر مكون من قطعتين، مزودة بأربع عجلات لسهولة التنقل بها، بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

طاولة لكي الملابس من Straight Line، مقاس 48×15 سم، بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 164 ريال سعودي.

طاولة خشبية بسيطة وأنيقة لغرفة المعيشة، بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

عروض لولو السعودية على أدوات المطبخ

طقم حلل جرانيت Chefline، مكون من 12 قطعة، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

طقم فناجين قهوة تركية بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 75 ريال سعودي.

ترمس سعة 2 لتر بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

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