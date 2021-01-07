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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق التميمي الأسبوعية بالسعودية عروض التوفير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق التميمي الأسبوعية بالسعودية تشمل كرتونة من دجاج داري وزن 1100 جم ب 99 ريال، مياه بيرين الكرتونة تتكون من 48 عبوة 200 مل ب 17.50 ريال، 10 كيلو من أرز الوليمة ب 68.95 ريال، شوية إسطوانية 41 سم ب 299.95 ريال، بدلا من 379.95 ريال، برجر سينجتشر برجر بقري، بوتشر صغير ب 24.95 ريال، بدلا من 64.95 ريال، مياه اسواق التميمي تتكون الكرتونة من 40 عبوة ب 9.95 ريال، 100 كيس من شاي ريد ليبل 6.50 ريال، رقائق الذرة 500 جم ب 9.95 ريال.
عروض أسواق التميمي الأسبوعية بالسعودية عروض التوفير
نصف دجاجة للشواء تتبيلة منوعة ب 7.95 ريال، لحم بقر برازيلى ب 19.95 ريال، كيلو أفخاد دجاج متبل على الطريقة المغربية ب 14.95 ريال، برجر دجاج بالبقسماط ب 19.95 ريال، دجاج البارميزان للشواء ب 19.95 ريال، برجر بقري ب 24.95 ريال، نقانق ألماني ب 29.95 ريال، قطع دجاج متنوعة 900 جم ب 15.95 ريال، روبيان طازج مع الرأس ب 25.95 ريال، سمك سلطان إبراهيم ب 22.95 ريال.
عروض أسواق التميمي الأسبوعية الطازجة
125 جم من التوت الأزرق ب 6.95 ريال، 250 جم ب 3.75 ريال/ تفاح جالا ب 6.95 ريال، كرز تشيلى 250 جم ب 17.95 ريال، خس ايسبرج ب 5.95 ريل، نعناع كزبرة السعودية ب 0.55 ريال، خوخ جنوب أفريقيا ب 8.95 ريال، كمثري بيضاء الصين ب 4.75 ريال، كرز تشيلي 250 جم ب 17.95 ريال، خبز صغير بالجبن ب 3.95 ريال، كيك الكريمة شوكولاتة ب 12.95 ريال.
عروض أسواق التميمي على الأجبان
جبنة إمينتال فرنسية ب 31.95 ريال، جبن أزرق ألماني بالادين ب 49.95 ريال، جبنة شلل ب 31.95 ريال، جبنة فيتا بيضاء يوناني مصنوعة من حليب الغنم ب 39.95 ريال، زيتون كالاماتا كبير ب 17.95 ريال، زيت زيتون 10 لتر ب 169.95 ريال، تمر سكري مميز كيلو ب 9.50 ريال، تمر مبروم 400 جم ب 16.50 ريال، فستق محمص ب 69.95 ريال، مكسرات مشكلة مملحة ب 69.95 ريال.
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