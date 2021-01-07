نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم بالمملكة اليوم على المشروبات ومقرمشات التسالى لعطله نهاية الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم العروض الترويجية، تعد أسواق العثيم من أهم وأكبر الشركات التي تمتلك مائة ثلاثة وثمانين فرع من سوبر ماركت العثيم على مستوى المملكة العربية السعودية، وذلك ما بين هايبر ماركت العثيم و سوبر ماركت العثيم، ويوجد لدى أسواق عبدالله العثيم أيضًا فروع أخرى بجمهورية مصر العربية، حيث تميزها بقاعدة عريقة وكبيرة من عملاء عبد الله العثيم. عروض أسواق العثيم بالمملكة عروض العثيم شابورة أمريكانا أحمر، وزن 375 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

عرض العثيم حبوب شوفان كويكر، عسل وشوفان وزن 400 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي للحبة.

عروض العثيم الاسبوعية شيبسي جولدن حلقات بصل مالح، 40×16 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي للربطة.

تخفيضات العثيم ليز شيبسي، 14×21 جرام بسعر 10 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين قهوة نسكافيه كلاسيك، السعر 19.95 ريال سعودي، وزن 200 جرام.

عروض اسواق العثيم قهوة دافيدوف نكهة غنية، ناعمة، اسبريسو لايت، وزن 100 جرام بسعر 21.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين قهوة نسكافيه، 3×1 أكياس، 30 × 200 جرام بسعر 32.95 ريال سعودي.

عرض الاثنين العثيم شراب تانج برتقال، مانجو، وزن 2 كيلو جرام بسعر 35.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه نوفا، مياه، 24 × 200 مل بسعر 9.95 ريال سعودي. عروض العثيم و تخفيضات العثيم لنهاية العام عروض الاثنين العثيم شراب راني مانجو، وزن 1,5 لتر بسعر 14.75 ريال سعودي، لثلاث حبات.

عروض العثيم جدة بيبسي بلاستيك، وزن 2.20 لتر بسعر 14.50 ريال سعودي، 2 حبة.

عرض العثيم اليوم يمامة دبس رمان، وزن 300 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي.

اسواق العثيم جدة لييز كاتشب طماطم، وزن 760 جرام بسعر 11.50 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم بيبسي علب، 24 × 325 مل، بسعر 53.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض العين مياه، وزن 40 × 330 مل بسعر 10.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق العثيم بالمملكة اليوم على المشروبات ومقرمشات التسالى لعطله نهاية الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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