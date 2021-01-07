نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير علي الهواتف المحمولة تخفيضات ليس لها مثيل في بداية العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير، مكتبات جرير وخصومات لا مثيل لها، توفر مكتبة جرير الهواتف المحمولة والشاشات الذكية، وتمتلك مكتبة جرير العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية كالرياض، جدة، تبوك، الحجاز مول بمكة، المدينة المنورة وغيرها الكثير من الفروع، كما أنها من أفضل المتاجر التي تذكر اسمها عند البحث عن متاجر لبيع الهواتف المحمولة، وفي هذا المقال سنذكر لكم بعض المنتجات التي تقدمها جرير.

عروض جرير

عروض جرير على الشاشات والهواتف الذكية

هواوي بي 40 برو، سعة 256 جيجابايت، أسود، الجيل الخامس 5G، بسعر 3349 ريال سعودي بدلاً من 3829 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هواوي Y9a،سعة 128 جيجابايت، فضي سبيس،الجيل الرابع 4G، بسعر 1099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هواوي بي 40 برو بلس، سعة 512 جيجابايت،أبيض سيراميك، الجيل الخامس 5G، بسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 4799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف ريلمي 7 أي، بسعة حجم 128 جيجا بايت، سعره 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 949 ريالسعودىي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير

اقوى تخفيضات جرير لعام 2021

هاتف هواوي واي 7 أي، بسعة حجم 128 جيجا بايت، سعره 769 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة ال جي، بدقة 4 كيه فقط بسعر 9499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة هايسنس، مقاس 75 بوصة، بسعر 4158 ريال سعودي بدلاً من سعر 4158 ريال سعودى، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جرير

خصومات جرير هي الأقوى و الأجراء في 2021