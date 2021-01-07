نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا تخفيضات ولا في الخيال خصومات تصل لـ 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا، عروض اكسترا السعودية هي عروض على مختلف الأجهزة الحديثة، ويمكن أن يصل الخصم الاضافي على الشاشة الى 50٪، كما وجدنا عروض اكسترا السعودية على الهواتف المحمولة واللاب توب وكذلك الاجهزة المنزلية والسلع المنزلية، والشركة تحرص على موقعها على شبكة الإنترنت على جذب المزيد من العملاء من خلال تقديم أقل الأسعار وأفضل الخصومات. عروض اكسترا عروض اكسترا على الأجهزة اللوحية هواوي ميديا باد تي 3، 9.6 بوصة، الجيل الرابع، سعة 16 جيجا، رمادي، خصم 8٪، بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سامسونج تاب إس 7، 11 بوصة، الجيل الرابع، 128 جيجا، فضي، خصم 8٪، بسعر 2998 ريال سعودي بدلاً من 3249 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هواوي ميديا باد إم 5 لايت، 4جي واي فاي، 10.1 بوصة، 64 جيجا، رمادي، خصم 17٪، بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1319 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير اهم واحدث تخفيضات اكسترا لهذا العام سامسونج تاب إس 7، 11 بوصة، الجيل الرابع، 128 جيجا، أسود، خصم 8٪، بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 3249 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هواوي ميدياباد تي3، 9.6 بوصة، 4 جي، 16 جيجا، ذهبي، خصم 8٪، بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سامسونج تاب إس 6، مقاس 10.5 بوصة، واي فاي، الجيل الرابع، 128 جيجا، بني، خصم 10٪، بسعر 2799 ريال سعودي بدلاً من 3099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير اخترنا لكم اقوى خصومات اكسترا فى العام الجديد سامسونج تاب إس 7، مقاس 11 بوصة، الجيل الرابع، 128 جيجا، برونزي، خصم 8٪، بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 3249 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هواوي ميت باد برو، الجيل الخامس، واي فاي، 10.8 بوصة، 256 جيجا، أخضر، خصم 11٪ بسعر 2769 ريال سعودي بدلاً من 3099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا تخفيضات ولا في الخيال خصومات تصل لـ 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.